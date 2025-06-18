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За 5 месяцев 27136 коров и тёлок были осеменены искусственным способом

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- Светлана Лаптева
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На территории Кыргызстана всего насчитывается 256 пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота. А в сфере овцеводства функционируют 38 пунктов искусственного осеменения.

По итогам 5 месяцев 27136 коров и тёлок были осеменены искусственным способом.

В Чуйской области функционирует 68 пунктов искусственного осеменения, в том числе в Кеминском районе 5, Чуйском районе 10, Иссык-Атинском районе 5, Аламединском районе 6, Сокулукском районе 20, Московском районе 9, Жайылском районе 9, Панфиловском районе 4. В Чуйской области осеменено 17924 коров и тёлок.

Таласской области функционирует 22 пункта искусственного осеменения, в том числе в Таласском районе 4, в Бакай-Атинском районе 7, в Айтматовском районе 6, в Манасском районе 5. В Таласской области осеменено 1852 .

Нарынской области функционирует 34 пункта искусственного осеменения, в том числе в Ак-Талинском районе 2, Ат-Башинском районе 11, Нарынском районе 12, Кочкорском районе 4, Жумгальском районе 5.В Нарынской области осеменено 729.

Иссык-Кульской области функционирует 42 пункта искусственного осеменения, из них 17 в Джети-Огузском районе, 8 в Иссык-Кульском районе, 2 в Тонском районе, 4 в Ак-Суйском районе и 7 в Тюпском районе. В Иссык-Кульской области осеменено 2439.

Ошской области функционирует 41 пункт искусственного осеменения, в том числе в Алайском районе 11, Араванском 4, Кара-Куйском 12, Кара-Кульжинском 3, Ноокатском 3, Узгенском 7 и Чон-Алайском 2. В Ошской области осеменено 2217.

Джалал-Абадской области функционирует 38 пунктов искусственного осеменения, в том числе в Сузакском районе 8, Ноокенском районе 4, Базар-Коргонском районе 1, Аксыйском районе 8, Ала-Букинском районе 6, Токтогульском районе 8, Чаткальском районе 2, Тогуз-Тороуском районе 2. В Джалал-Абадской области осеменено 1084.

Баткенской области функционирует 11 пунктов искусственного осеменения, из них 3 в Баткенском районе, 5 в Кадамжайском районе и 1 в Лейлекском районе 1. В Баткенской области осеменено 891.

Пункты искусственного осеменения овец по областям:

Чуйская область-2, Таласская область-3, Нарынская область-8 , Иссык- Кульская область-1, Ошская область-14, Джалал-Абадская область-9 , Баткенская область -1 .


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URL: https://www.vb.kg/447127
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, животные
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