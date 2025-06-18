Конфликт Израиля и Ирана ставит под удар Центральную Азию

Страны Центральной Азии выразили обеспокоенность в связи с военной операцией Израиля против Ирана, которая привела к человеческим жертвам. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан призвали Тель-Авив и Тегеран к предельной сдержанности, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, которая напрямую угрожает стабильности Центральной Азии. Под удар поставлена транспортно-коммуникационная сфера, включающая в себя железнодорожные и автомобильные маршруты, связывающие страны региона с Персидским заливом, пишет "Независимая газета".

В последние годы Иран активно развивал отношения со странами Центральной Азии в рамках своей стратегии "Взгляд на Восток", предполагающей всестороннее сотрудничество в экономической, торговой, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности. Этот курс был направлен на создание зоны свободной торговли "Центральная Азия – Иран", закладывая основу для будущего регионального экономического союза.

Каждая из стран региона приступила к созданию своего логистического центра на территории порта Чабахар в Иране для входа в море. Из-за конфликта между Пакистаном и Афганистаном, а также между Пакистаном и Индией реализация Трансафганского железнодорожного коридора оставалась под вопросом. Ставка делалась на иранское направление. Помимо этого, у каждой из центральноазиатских стран были заключены десятки соглашений в торговой, энергетической, военной областях.

Военная операция Израиля против Ирана если не полностью сводит на нет эти планы, то отдаляет их реализацию на неопределенный срок.

Поэтому МИД стран Центральной Азии призвали стороны урегулировать конфликт исключительно политико-дипломатическим путем. МИД Узбекистана подтвердил приверженность укреплению региональной стабильности и выразил готовность содействовать деэскалации конфликта между Израилем и Ираном. Ведомство особо подчеркнуло, что дальнейшая эскалация может привести к широкомасштабной конфронтации.

В Бишкеке призвали обе стороны воздержаться от действий, способных усугубить ситуацию, и проявить максимальную сдержанность в поисках мирного разрешения конфликта.

МИД Туркменистана, опираясь на статус постоянного нейтралитета, признанный Организацией Объединенных Наций, заявил о неприемлемости применения силы или угрозы ее применения для решения политических и иных вопросов. В заявлении подчеркивается необходимость использования политико-дипломатических средств для мирного урегулирования любых сложных ситуаций на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.

Внешнеполитическое ведомство Таджикистана, в свою очередь, выразив глубокую озабоченность эскалацией на Ближнем Востоке, решительно осудило военные удары израильской стороны по территории Исламской Республики Иран, повлекшие за собой многочисленные человеческие жертвы.

Напомним, что накануне конфликта Душанбе упростил условия пребывания для граждан Ирана, разрешив им беспрепятственное нахождение на территории Таджикистана до 30 дней без необходимости регистрации в органах внутренних дел.

"В случае продолжительной эскалации на нынешнем уровне, а тем более – при масштабировании конфликта, ближневосточная нестабильность прямо спроецируется и на центральноазиатские страны", – сказал "НГ" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев.

Он отметил, что Иран, конечно, не занимает первых мест в списках лидеров внешнеэкономических партнеров ни для одной из пяти стран, достаточно невелика и какая-то товарная зависимость или производственная кооперация. Но Иран – ключевое звено в транспортно-коммуникационной сфере. Через Иран проходит большинство контейнерных поставок в Турцию и из нее, в том числе транзит китайских грузов в Европу.

"Учитывая, что широко рекламируемый так называемый Срединный коридор через Каспий имеет серьезные ограничения и не сможет стать альтернативой иранскому маршруту, у стран Центральной Азии и их партнеров в Турции и Европе основным станет в этом случае только транзит через Россию, придется как-то преодолевать антироссийские санкционные ограничения. Закроется и возможность выхода на внешние рынки по МТК "Север-Юг" через иранские порты Бендер-Аббас и Чабахар", – подчеркнул Князев.

По словам эксперта, уже широко обсуждается, а в иранском руководстве наверняка изучается возможность перекрытия иранскими ВМС Ормузского пролива. Это был бы удар по нефтяному рынку, там ежедневно проходит около 30% мировой нефти из стран Персидского залива. Естественно, что этому станут противодействовать как США, так и арабские экспортеры нефти, Центральной Азии это практически никак не касается, но пролив в любом случае перестанет использоваться гражданскими судами на продолжительное время. К слову, от сопутствующего происходящим событиям роста мировых цен на нефть в короткой перспективе выигрывает Казахстан.

"Вообще Иран – ключевое звено МТК "Север-Юг", развитие которого чрезвычайно важно для российской стороны, поэтому война с Израилем ударяет и по российским интересам не меньше, чем по интересам стран Центральной Азии, а заодно и Кавказа. Но в каждом кризисе нужно искать и новые возможности. В случае блокады Персидского залива появляются шансы на более активную реализацию проекта Трансафганской железной дороги к пакистанским портам Гвадар и Карачи, проекта, в котором помимо Узбекистана, Афганистана и Пакистана с апреля нынешнего года прямым участником является РЖД (Российская железная дорога). Этот маршрут российской стороной рассматривается как вариант диверсификации МТК "Север-Юг", и сейчас его значение резко возрастает", – полагает Князев.

Эксперт подчеркнул, что помимо экономической и логистической составляющих нынешняя ситуация усложняет проведение многовекторной политики стран Центральной Азии. Ни одна из них не способна открыто осудить поддерживаемый США Израиль. А Иран и поддерживающие его в политической плоскости Россия, в меньшей мере Китай, даже Турция, могут ожидать от Астаны, Ашхабада, Ташкента, Бишкека осуждения израильской агрессии. Никто не отменял и вопроса о религиозной солидарности, тем более что войны Израиля с ближневосточными мусульманскими странами во многом связаны и с религиозными идеологическими нарративами, не случайно параллельно с развязыванием войны против Ирана Израиль резко активизировал и военную кампанию в Газе.