Китайцы берут под крыло воздушную инфраструктуру Кыргызстана

Два старых аэропорта и один новый. Китайские компании модернизируют за свой счет главный аэропорт Кыргызстана в Бишкеке и второй по величине в Оше. А в Джалал-Абаде за два года построят новую воздушную гавань с ноля. Откуда такая щедрость и что кыргызам с ней делать дальше?

По мнению нашего эксперта, государственного советника госслужбы Киргизской Республики III класса Калнура Ормушева, для экономического гиганта Китая даже такая небольшая страна, как Кыргызстан, сегодня имеет значение в борьбе за мировое лидерство.

"Китай, который достаточно активно борется за свое место под экономическим и политическим, военно-политическим солнцем в азиатско-тихоокеанском регионе, который борется за контроль в этом АТР, и с мощной Японией, с австралийцами. У него напряжённые отношения с Вьетнамом, с Филиппинами, я уж не говорю про Тайвань и про заокеанские Соединенные Штаты с Канадой. Конечно, Китаю важно здесь, у нас в тылу, иметь спокойную обстановку. И страны и народы, которые были бы к Китаю не просто лояльны, но и дружелюбны, а дружба зачастую основывается на обязанностях. Мы будем им обязанными, мы будем им за это благодарны, это следующая позиция", - считает Калнур Ормушев.

В апреле этого года китайская компания "China Road and Bridge Corporation" начала модернизацию столичного аэропорта "Манас". Главную воздушную гавань в Бишкеке китайцы должны привести в порядок до конца 2025 года, а в 2026-м приступят к перестройке второго по величине аэропорта в Оше.

По мнению Калнура Ормушева, эти расходы не будут представлять для бюджета Китая особой нагрузки, а даже наоборот, как "денежное кровопускание" позволят экономике не перегреться:

"Благодаря тому, что они выбрасывают за пределы страны вот эти деньги, тем самым они обеспечивают более здоровую валюту свою. Ведь они сейчас борются. Юань борется с долларом, это второй плюс. В-третьих, конечно, это реализация китайской известной стратегии "Один пояс – один путь". Есть известная китайская фраза: дорога в 10 тысяч лье начинается с первого шага. И вот, в общем-то, после границы с Китаем, вот эти киргизские аэропорты, пограничная республика, являются как раз первыми шагами на пути этого движения Китая на Запад".

В мае этого года президент Садыр Жапаров заложил капсулу в строительство нового международного аэропорта в Джалал-Абаде, который возводит еще одна китайская компания "China Construction Fifth Engineering Division Corp.".

Ожидается, что новый аэропорт будет принимать дальнемагистральные самолёты, такие как Boeing 737 и Airbus A320/A321. То есть через юг Кыргызстана Китай откроет для себя реальные перспективы в рамках проекта "Один пояс - один путь".

По контракту китайцы обязаны построить аэропорт за два года. Стоимость строительства оценивается в 200 миллионов долларов, а условия инвестирования еще на стадии проработки. По мнению Калнура Ормушева, 7-миллионная республика от иностранных инвестиций отказываться не должна. Но очень важно ими грамотно распоряжаться, потому что может возникнуть опасность потери независимости.

"Здесь степень свободы прежде всего зависит не от того, чьи инвестиции у тебя, а от того, как ты управляешь своей политикой и экономикой. И пример малюсенького Сингапура и других государств, которые перетащили инвестиции к себе, чужие, но при этом управляют, показывают, что независимость - это не отказ от инвестиций. Как раз так и наоборот, потому что тот, кто занимается политикой бизнеса, понимает, что если тебе должен доллар, то это да, моя проблема, но если тебе должен миллион, то это прежде всего твоя проблема", - заключает Калнур Ормушев.

Председатель КНР Си Цзиньпин стремится реализовать в своей внешней политике масштабный проект по примеру предыдущих лидеров страны. Его предшественник Ху Цзиньтао обеспечил Китаю мирное развитие, а до него Цзян Цзэминь вывел китайские компании на мировой рынок.

Инициатива "Один пояс - один путь", которую китайский лидер продвигает уже 12 лет, объединит сухопутные и морские маршруты из Китая в Европу. И международные аэропорты Кыргызстана будут одной из ступеней к его реализации. Пойдет ли Китай по головам маленькой соседней страны или включит ее в состав равноправных партнеров, будет зависеть от грамотности экономической политики кыргызского руководства.

Источник: asia-today.news