GoBus запустил новые маршруты из Бишкека в Ош и Талас (цены, расписание)

Сервис GoBus открыл два новых туристических направления. Теперь пассажиры могут ежедневно добираться из Бишкека в Ош и Талас. Об этом сообщает Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике.

Маршрут Бишкек - Талас обслуживается большими автобусами на 50 мест. Отправление из Бишкека - в 8:00 с парковки ресторана "Пишпек" (ул. Тоголок Молдо, 17/1), обратный выезд из Таласа - в 22:30 от Драмтеатра (ул. Ч. Айтматова, 351/1). Путь проходит через территорию Казахстана и включает остановки на КПП "Чалдовар" в сёлах Молдо-Асан, Кызыл-Адыр и Бакай-Ата. Время в пути - около 8 часов.

По маршруту Бишкек - Ош курсируют комфортабельные микроавтобусы. Выезд из Бишкека - в 6:30 от ресторана "Пишпек", из Оша - в 6:30 с ул. Алимжанова, 10/1 ("Азия"). В пути предусмотрены остановки в Базар-Коргоне, Джалал-Абаде и Узгене. Общая продолжительность поездки - около 12 часов.

Стоимость билетов составляет 500 сомов в Талас и 1200 сомов в Ош. Приобрести билеты можно через официальное мобильное приложение GOBUS.