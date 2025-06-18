Погода
$ 87.35 - 87.65
€ 100.17 - 101.17

GoBus запустил новые маршруты из Бишкека в Ош и Талас (цены, расписание)

203  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сервис GoBus открыл два новых туристических направления. Теперь пассажиры могут ежедневно добираться из Бишкека в Ош и Талас. Об этом сообщает Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике.

Маршрут Бишкек - Талас обслуживается большими автобусами на 50 мест. Отправление из Бишкека - в 8:00 с парковки ресторана "Пишпек" (ул. Тоголок Молдо, 17/1), обратный выезд из Таласа - в 22:30 от Драмтеатра (ул. Ч. Айтматова, 351/1). Путь проходит через территорию Казахстана и включает остановки на КПП "Чалдовар" в сёлах Молдо-Асан, Кызыл-Адыр и Бакай-Ата. Время в пути - около 8 часов.

По маршруту Бишкек - Ош курсируют комфортабельные микроавтобусы. Выезд из Бишкека - в 6:30 от ресторана "Пишпек", из Оша - в 6:30 с ул. Алимжанова, 10/1 ("Азия"). В пути предусмотрены остановки в Базар-Коргоне, Джалал-Абаде и Узгене. Общая продолжительность поездки - около 12 часов.

Стоимость билетов составляет 500 сомов в Талас и 1200 сомов в Ош. Приобрести билеты можно через официальное мобильное приложение GOBUS.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447137
Теги:
Ош, Таласская область, туризм, цены, Кыргызстан, путешествия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  