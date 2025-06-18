Военный лицей в Бишкеке может вернуться к трехлетнему обучению

В Минобороны КР прошло межведомственное совещание, посвящённое вопросам подготовки военных кадров. Один из обсуждённых пунктов - развитие Кыргызского национального военного лицея.

Согласно новой концепции, предлагается вернуть трёхлетний срок обучения и придать лицею статус организации начального профобразования. Сейчас лицеисты учатся два года - такая система действует последние несколько лет. Ранее подготовка длилась три года.

Ожидается, что изменения повысят уровень подготовки выпускников и приблизят его к современным стандартам