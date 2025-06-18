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Военный лицей в Бишкеке может вернуться к трехлетнему обучению

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- Светлана Лаптева
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В Минобороны КР прошло межведомственное совещание, посвящённое вопросам подготовки военных кадров. Один из обсуждённых пунктов - развитие Кыргызского национального военного лицея.

Согласно новой концепции, предлагается вернуть трёхлетний срок обучения и придать лицею статус организации начального профобразования. Сейчас лицеисты учатся два года - такая система действует последние несколько лет. Ранее подготовка длилась три года.

Ожидается, что изменения повысят уровень подготовки выпускников и приблизят его к современным стандартам


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URL: https://www.vb.kg/447145
Теги:
Министерство обороны, школа, Кыргызстан
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