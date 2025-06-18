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Глава Минобороны: замечания и инициативы военнослужащих проанализируют

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- Светлана Лаптева
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Министр обороны Кыргызской Республики, генерал-майор Руслан Мукамбетов, подвел итоги рабочей поездки по всем войсковым частям Республики, включая сегодняшнее посещение войсковых частей 92784 и 75564, где он встретился и побеседовал с личным составом, а также военными комиссарами Тюпского, Жети-Огузского РВК и Караколского ОГВК. Целью поездки было выявление проблемных вопросов, сбор предложений по улучшению условий службы и повышение боевой готовности Вооруженных Сил Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба ведомства.

"На протяжении всей поездки министр обороны уделял особое внимание непосредственному общению с военнослужащими всех рангов.

Благодаря открытому диалогу удалось выявить ряд системных проблем (такие как модернизация и техническое оснащение армии, социальное обеспечение военнослужащих и так далее) и получить ценные предложения от личного состава.

Министр обороны, генерал-майор Руслан Мукамбетов подчеркнул:

"Защита Родины – это не только обязанность, но и почетное право каждого гражданина. Наша задача – обеспечить военнослужащих всем необходимым для эффективного выполнения поставленных задач, создать достойные условия службы и повысить престиж профессии военного.

Мы услышали наших военнослужащих и готовы к конструктивному диалогу и совместной работе над решением существующих проблем. Результаты этой поездки лягут в основу долгосрочной стратегии развития Вооруженных Сил Кыргызской Республики."

Руководство Министерства обороны в кратчайшие сроки приступит к разработке и реализации планов мероприятий по решению выявленных проблем и реализации предложенных военнослужащими инициатив".


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URL: https://www.vb.kg/447146
Теги:
Министерство обороны, Кыргызстан
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