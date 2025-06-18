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На Кумторе ведутся тесты новых восстановленных шин для карьерных машин

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На руднике Кумтор продолжаются испытания восстановленных шин, произведённых на заводе по переработке шин в Токмоке. Об этом стало известно в ходе инспекции, которую провёл председатель правления ОАО "Кыргызалтын" Кубат Абдраимов.

Цель испытаний - оценить качество и эффективность восстановленных шин, установленных на большегрузный автомобиль Caterpillar 789C (модель №148). Тесты стартовали 21 мая 2025 года и проводятся в карьерных условиях под круглосуточным наблюдением специалистов.

По словам Кубата Абдраимова, успешное завершение испытаний позволит ежегодно восстанавливать до 300 шин и экономить более 1,5 миллиона долларов. "Это не только экономически выгодно, но и важно для охраны окружающей среды", - отметил глава "Кыргызалтына".

Процесс восстановления шин организован на заводе в Токмоке, оборудование которого было введено в тестовый режим в январе 2025 года. В случае успеха проект станет важным вкладом в устойчивое развитие и ресурсосбережение в горнодобывающей отрасли Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/447147
Теги:
Иссык-Кульская область, рудник, Токмок, Кумтор
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