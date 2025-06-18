Молодежная сборная Кыргызстана завоевала серебро на Кубке ЦАФА

Сборная Кыргызстана U-20 заняла второе место на Кубке Центральноазиатской футбольной ассоциации (ЦАФА), финал которого прошёл 17 июня в Таджикистане. В решающем матче кыргызстанцы уступили Ирану со счётом 0:2.

На групповом этапе команда демонстрировала уверенную игру и смогла пробиться в финал, оставив позади сильных соперников. Это выступление стало значительным успехом для молодёжного футбола Кыргызстана.

Тренерский штаб и Федерация футбола отметили самоотдачу и профессионализм игроков, подчеркнув, что второе место на таком уровне - это шаг вперед для всего отечественного футбола.