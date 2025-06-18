Прогноз на бой Сатыбалдиева и Нургожая на UFC в Шанхае

Известный инсайдер в мире ММА, журналист Eurosport Nederland и редактор Tapology.com Марсель Дорфф поделился своим мнением о предстоящем бою между представителем Казахстана Дияром Нургожаем (10-1) и кыргызстанцем Ураном Сатыбалдиевым (9-1). Поединок запланирован на 23 августа и пройдёт в рамках турнира UFC Fight Night в Шанхае (Китай).

Оба бойца ранее потерпели поражения в дебютных боях в UFC. Нургожай, после успешного выступления на Dana White"s Contender Series, неожиданно уступил болевым приёмом бразильцу Брендсону Рибейро 16 марта на турнире UFC Apex. В свою очередь, Сатыбалдиев проиграл решением судей словаку Мартину Будаю на турнире UFC on ESPN 65, который прошёл 5 апреля в Лас-Вегасе. При этом кыргызстанец согласился на бой всего за 4 дня до поединка и выступал в более тяжёлой весовой категории.

- "Если Нургожай будет драться так же, как в прошлый раз, он снова проиграет. Но если он прибавит, что я от него и ожидаю, то способен победить", - отметил Марсель Дорфф в интервью Sports.kz.

Бой Сатыбалдиева и Нургожая вызывает интерес у фанатов ММА Центральной Азии и обещает стать важным событием как для самих бойцов, так и для продвижения региона в мировом промоушене.