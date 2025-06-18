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Кыргызстан выиграл Гран-при фестиваля "Арт-футбол-2025"

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана одержала триумф на X международном фестивале "Арт-футбол-2025", который прошёл в Москве. Команда завоевала Гран-при за лучшую концертную программу, а также получила золотую медаль в номинации "Лучший певец", которая была единогласно присуждена всему коллективу.

Фестиваль объединил артистов, музыкантов, актёров и знаменитостей из 16 стран мира. Участники соревновались как на футбольном поле, так и в творчестве, представляя жюри собственные музыкальные номера и шоу-программы.

Сборная Кыргызстана выступала на фестивале в третий раз и показала впечатляющий результат. Помимо музыкальных достижений, на футбольной площадке отличился актёр Абиль Байгазиев, признанный лучшим нападающим турнира.

В состав команды вошли певцы Адиль Чекилов, Александр Волкодав, Игорь Воронцов, Оскар Султаналиев и другие известные деятели культуры, а также актеры, телеведущие, музыканты и бывшие футболисты, в том числе Руслан Сыдыков, Айбек Бокоев и Владислав Волков.

Эта победа стала значимым событием для культурного и спортивного имиджа Кыргызстана на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/447155
Теги:
Россия, фестиваль, Кыргызстан, артисты эстрады
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