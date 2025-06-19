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В Кыргызстане создан Центр спортивной медицины и здоровья

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- Самуэль Деди Ирие
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Правительство Кыргызстана утвердило создание государственного учреждения "Кыргызский центр спортивно-оздоровительной медицины" под управлением Государственного агентства по физической культуре и спорту.

Соответствующее постановление Кабмина №341 было подписано 16 июня 2025 года. Основная задача нового центра - комплексное оздоровление спортсменов и создание условий для их эффективной подготовки.

В документе также утверждён устав центра и обновлена структура управления Госагентства по физкультуре и спорту. Эти меры направлены на развитие спорта в стране, улучшение медицинского сопровождения и повышение спортивных результатов.

Постановление вступит в силу 27 июня 2025 года.


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URL: https://www.vb.kg/447158
Теги:
спорт, Кыргызстан
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