Силовики в розыске, а Сооронбай Жээнбеков на гособеспечении

Депутаты потребовали объяснений по делу экс-силовиков, исчезнувших после октябрьских событий.

На заседании Жогорку Кенеша 18 июня депутаты Камила Талиева ("Ата-Журт Кыргызстан") и Кундузбек Сулайманов (Токтогульский округ) потребовали у МВД разъяснений о судьбе бывших силовиков- Кашкара Джунушалиева и Орозбека Опумбаева. По словам Талиевой, несмотря на сообщения о розыске, Опумбаева недавно видели в суде.

"Или у вас действует принцип "ворон ворону глаз не выклюет"? Министры нарушили присягу и где наказание?" - заявила она.

Ее коллега Сулайманов напомнил, что Джунушалиев во время октябрьских событий 2020 года оставил пост и "допустил непростительную ошибку". Он обратился к МВД и Генпрокуратуре с требованием представить информацию по делу экс-министра.

Напомним, после штурма Белого дома в ночь на 6 октября 2020 года и провала силового разгона протестующих, глава ГКНБ Орозбек Опумбаев и министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев исчезли, позже их объявили в розыск.

Хотя сегодня их фамилии прозвучали в зале парламента, вопрос об ответственности бывшего президента Сооронбая Жээнбекова вкупе с бывшими силовиками почему-то поднят не был. Тем более, ранее депутат Акылбек Тумонбаев неоднократно предлагал лишить Жээнбекова статуса экс-президента и обвинял его в покровительстве коррупции, в частности, в продвижении Райымбека Матраимова, что, как известно, стало одной из причин беспорядков в октябре 2020 года.

Да, действительно, все мы помним, с какими нарушениями прошли парламентские выборы 4 октября 2020 году, когда большинство голосов путем подкупа получили политические партии "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан". Разумеется, против такого беспредела люди не могли не выступить. Как говорится, наш народ кочевой и боевой, сразу приехали жители со всех регионов нашей страны. Все хотели справедливости, но на тот момент президент Сооронбай Жээнбеков проигнорировал требования и чаяния народа и, можно сказать, поплатился за свою беспечность.

Впрочем, для всех стало очевидно, что Жээнбеков с самого начала допустил ряд грубых ошибок, когда, к примеру, в первую очередь пустил выборы на самотек. Экс–президент в своё время делал заявления о том, что не намерен вмешиваться в ход выборов и в итоге мы пришли к тому к чему пришли. Остается надеяться, что нынешний президент не повторит этой ошибки.

Также Жээнбеков ответственен за гибель людей во время пандемии. Ведь были все предпосылки того, что в Кыргызстане распространится вирус и нужно подготовиться к черному дню, однако, мы столкнулись с очередной кыргызбайской прокрастинацией. В итоге вовремя не оказалось в наличии ни препаратов, ни спецодежды, ни лекарств. Люди выживали собственными силами, наступила паника, мест в больницах не оказалось и смертность резко увеличилась.

Через некоторое время стала поступать гуманитарная помощь от международных доноров в виде денег, медицинского оборудования и прочее. Врачам, которые работали в красной зоне, пообещали достойные зарплаты, но в итоге не все получили обещанные вознаграждения. Крупными партиями завозились бесплатные медицинские маски, которые должны были быть розданы среди всех граждан, но никто ни разу не получил их бесплатно.

Настал черный июль, когда каждый день в стране количество умирающих возрастало. Люди писали в соцсетях, что отдадут последние деньги, чтобы спасти своих родных, при этом, цены на лекарства возросли до небес. В итоге многие кыргызстанцы вынуждены были сплотиться и собственными силами справляться с бедой. Кто-то может задать вопрос, при чем же тут Жээнбеков, но дело в том, что при желании он вполне мог скоординировать действия госорганов и медиков для спасения граждан страны. По крайней мере, время и средств у него для этого было вполне достаточно.

В этой связи возникает и закономерный вопрос, который и сегодня актуален, а где вся это помощь в виде миллиардов сомов от доноров? Куда они были потрачены и на что? И хоть власти отчитались, что их потратили на зарплаты бюджетникам и медикам, для многих стало очевидно, что львиная доля все-таки осела в чьих-то карманах.