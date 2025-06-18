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РКФР подписал соглашение, которое выведет на новый уровень жизнь бишкекчан

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- Виктория Гунгер
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Российско-Кыргызский фонд развития и ОСОО "Скайнет Телеком" подписали договор о сотрудничестве и провели двусторонние переговоры на площадке ПМФЭ-2025, передает с мероприятия корреспондент VB.KG.

Как отметил нашему изданию глава РКФР Артем Новиков, качество городской жизни, благодаря этому соглашению, для бишкекчан выйдет на новый уровень.

"Мы надеемся, что повышение IT направлений в сфере городской инфраструктуры станет важным шагом для развития столицы Кыргызстана, и в целом IT сектора нашей республики", - подчеркнул Новиков.

Напомним, сегодня,18 июня, начал работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году главная тема определена как "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".


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URL: https://www.vb.kg/447165
Теги:
Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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