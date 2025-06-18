РКФР подписал соглашение, которое выведет на новый уровень жизнь бишкекчан

Российско-Кыргызский фонд развития и ОСОО "Скайнет Телеком" подписали договор о сотрудничестве и провели двусторонние переговоры на площадке ПМФЭ-2025, передает с мероприятия корреспондент VB.KG.

Как отметил нашему изданию глава РКФР Артем Новиков, качество городской жизни, благодаря этому соглашению, для бишкекчан выйдет на новый уровень.

"Мы надеемся, что повышение IT направлений в сфере городской инфраструктуры станет важным шагом для развития столицы Кыргызстана, и в целом IT сектора нашей республики", - подчеркнул Новиков.

Напомним, сегодня,18 июня, начал работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году главная тема определена как "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".