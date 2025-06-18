Три КПП на кыргызско-узбекской границе будут работать круглосуточно

С 20:00 18 июня три автомобильных пункта пропуска на кыргызско-узбекском участке государственной границы - "Кадамжай-автодорожный", "Чечме-автодорожный" и "Ак-Кыя-автодорожный" начали работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ КР.

Решение принято по итогам переговоров между руководителями пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана. Цель - создать более благоприятные условия для граждан, пересекающих границу, особенно в период туристического сезона.

Пересекать указанные пункты пропуска могут только граждане Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.

Круглосуточный режим будет действовать до 1 октября 2025 года. За это время граждане Узбекистана смогут в любое время суток посещать живописные места Кыргызстана, в том числе анклав Шахимардан, озеро Курбан-Көл, ущелья Дугоба и Гаувян.