Кыргызстан между Пекином и Москвой: итоги Астанинского саммита

Комментарий казахстанского политолога Замира Каражанова по итогам Второго саммита "Центральная Азия – Китай"

Подписание Договора о вечном добрососедстве и ряда других документов в рамках Второго саммита "Центральная Азия – Китай" в Астане вызвало широкий резонанс. Свой анализ текущей ситуации дал казахстанский политолог, директор общественного фонда "Кемел Арна" Замир Каражанов. По его словам, подписание столь фундаментальных соглашений открывает новые возможности как для Кыргызстана, так и для других стран региона.

Надежный фундамент добрососедства

Как отметил Каражанов, сам факт заключения Договора о вечном добрососедстве свидетельствует о закреплении принципов суверенитета, территориальной целостности и независимости. Несмотря на отсутствие текста в открытом доступе, характер документа и его название позволяют говорить о масштабном сотрудничестве – от экономики до экологии и гуманитарной сферы.

"Это, безусловно, сигнал о переходе на новый качественный уровень отношений. Речь не о союзничестве в классическом смысле, а об устойчивом партнерстве с долгосрочной перспективой", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что подобного рода договор Китай впервые подписывает с группой государств региона, что придает ему дополнительную значимость.

Экономический интерес: инвестиции, технологии, инфраструктура

Наибольшие ожидания у эксперта связаны с экономической компонентой. Кыргызстан, по его словам, может рассчитывать на китайские инвестиции в приоритетные отрасли – гидроэнергетику, туризм и агропромышленный сектор. Однако многое зависит от способности стран региона предложить Китаю интересные и взаимовыгодные проекты.

"Это не просто внешнее финансирование. Китай готов вкладываться в то, что отвечает интересам обеих сторон. Но заёмные деньги требуют ответственности – Китай сам прошел через уроки неэффективного использования внутренних ресурсов", – напомнил Каражанов.

Логистика и меморандумы: шаг к реализации КЖУ

Особое внимание уделяется подписанному меморандуму о железнодорожных экспрессах "Китай – Центральная Азия – Европа". Хотя документ не является обязательным договором, он открывает путь к проработке конкретных соглашений и проектов.

"Меморандум – это начало диалога. Реализация возможна только после обсуждения технических и финансовых деталей. Тем не менее, это шаг в сторону интеграции региона в евразийскую логистику", – пояснил эксперт.

По данным, озвученным на саммите, до 80% сухопутных грузов из Китая в Европу уже проходят через Центральную Азию. Кыргызстану важно нарастить транспортную инфраструктуру, чтобы получить от этого максимальную выгоду.

Россия vs Китай? Не конкуренты, а соседи

Сравнивая роль Китая и России в регионе, Каражанов призвал не противопоставлять их напрямую. Он напомнил, что формат "Центральная Азия плюс Россия" также активно работает, а саммит с участием Москвы прошел годом ранее.

"Речь не идет о геополитическом выборе. Кыргызстан исходит из практических интересов. Он не отдает предпочтений ни одной из сторон – важны условия. А искать здесь "черную кошку" бессмысленно", – отметил аналитик.

При этом он признал, что в будущем экономическое влияние России может снизиться – не по политическим причинам, а из-за объективных экономических факторов.

Автор: София Березовская