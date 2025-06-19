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Звезда "Спрута": Кыргызстан заслуживает быть показанным миру через кино

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- Назгуль Абдыразакова
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С 11 по 15 июня в Бишкеке прошёл III Бишкекский международный кинофестиваль - событие, которое вновь собрало на одной площадке звёзд киноиндустрии из разных стран. Красная дорожка у Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова стала настоящим магнитом для поклонников кино, журналистов и любителей моды: здесь прогуливались не только известные кыргызстанские актёры и режиссёры, но и зарубежные гости фестиваля.

Одним из самых ярких гостей стал легендарный итальянский актёр и режиссёр Микеле Плачидо. Его имя хорошо известно публике по культовому сериалу "Спрут" (La Piovra) где он сыграл мужественного комиссара Коррадо Каттани - символа борьбы с мафией и несправедливостью. Эта роль сделала его не только секс-символом Европы 80-х, но и известным во всем мире как воплощение мужества, чести и принципиальности.

В Бишкек Плачидо приехал не просто как гость фестиваля - он признался, что давно следит за кино Центральной Азии и был приятно удивлён, узнав о растущем интересе к искусству в Кыргызстане. На красной дорожке он охотно общался с публикой, фотографировался и с улыбкой принимал комплименты.

В коротком интервью корреспонденту VB.KG актёр рассказал о своих впечатлениях от страны и даже поделился творческими планами:

- Здесь потрясающая энергетика, - признался Плачидо. - Я чувствую, что в этом регионе живёт настоящий интерес к кино. Я вдохновлён настолько, что хочу вернуться и снять фильм.

Актёр добавил, что его вдохновляют местные пейзажи, лица людей и атмосфера Кыргызстана - искренняя, спокойная, наполненная теплом:

- Здесь красивые женщины, удивительная природа и неподдельная доброжелательность. Кыргызстан заслуживает быть показанным миру через кино, - отметил он.

К слову, итальянский мэтр уже много лет работает и за камерой. В его режиссёрской фильмографии такие картины, как "Обычный герой" (Un eroe borghese), "Вечный визионер" (Eterno visionario) и другие.

Теперь к списку его возможных съёмочных локаций добавился и Кыргызстан.

Фестиваль завершился, но слова итальянского мэтра остались с публикой. Быть может, в ближайшие годы в горах Чон-Алая или на улицах Бишкека зазвучит команда "Мотор!" - и в объективе Плачидо появится Кыргызстан, каким его ещё не видел мир.

Авторы: Жанара Джансеитова, Назгуль Абдыразакова


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URL: https://www.vb.kg/447178
Теги:
Италия, кино, фестиваль, Кыргызстан
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