На Иссык-Куле проходит конференция по цифровой безопасности

В одном из пансионатов Иссык-Кульской области стартовала первая международная конференция Организации Договора о коллективной безопасности, посвященная вопросам кибербезопасности.

На форум съехались представители профильных министерств и ведомств стран ОДКБ, а также делегаты из стран СНГ и ШОС. В работе участвуют признанные эксперты в области цифровой защиты, технические специалисты и аналитики.

Как подчеркнул в своем выступлении председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев, тема кибербезопасности сегодня выходит за рамки только защиты информации.

- Мы говорим о защите целостности глобальной цифровой инфраструктуры, без которой невозможно функционирование современного общества. Угрозы в этой сфере становятся все сложнее, а их последствия - все серьезнее, - отметил он.

По словам Ташиева, Кыргызстан уже принял закон о кибербезопасности и продолжает развивать соответствующую инфраструктуру. Ведомство фиксирует миллионы попыток атак ежегодно - более 70% из них нейтрализуются на раннем этапе, остальные носят низкую степень критичности.