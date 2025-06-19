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На Иссык-Куле проходит конференция по цифровой безопасности

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В одном из пансионатов Иссык-Кульской области стартовала первая международная конференция Организации Договора о коллективной безопасности, посвященная вопросам кибербезопасности.

На форум съехались представители профильных министерств и ведомств стран ОДКБ, а также делегаты из стран СНГ и ШОС. В работе участвуют признанные эксперты в области цифровой защиты, технические специалисты и аналитики.

Как подчеркнул в своем выступлении председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев, тема кибербезопасности сегодня выходит за рамки только защиты информации.

- Мы говорим о защите целостности глобальной цифровой инфраструктуры, без которой невозможно функционирование современного общества. Угрозы в этой сфере становятся все сложнее, а их последствия - все серьезнее, - отметил он.

По словам Ташиева, Кыргызстан уже принял закон о кибербезопасности и продолжает развивать соответствующую инфраструктуру. Ведомство фиксирует миллионы попыток атак ежегодно - более 70% из них нейтрализуются на раннем этапе, остальные носят низкую степень критичности.


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URL: https://www.vb.kg/447181
Теги:
Иссык-Кульская область, информационные технологии, безопасность, Камчыбек Ташиев, ОДКБ
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