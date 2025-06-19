Генсек ОДКБ: Кибербезопасность - ключ к международной стабильности

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, выступая на международной конференции по кибербезопасности, заявил, что киберпространство стало новым измерением международной безопасности и ареной геополитического противостояния. По его словам, отсутствие универсальных правил, попытки отдельных государств навязать односторонний порядок, а также рост киберугроз и гонка вооружений в цифровой сфере требуют срочной выработки совместных подходов. Тасмагамбетов выразил готовность Секретариата ОДКБ к сотрудничеству в целях укрепления коллективной кибербезопасности.

Ниже приводим обращение Имангали Тасмагамбетова:

"Уважаемые коллеги, дорогие друзья, партнеры,

я рад приветствовать Вас на Международной конференции по кибербезопасности.

Выражаю благодарность организаторам этого мероприятия за возможность обменяться мнениями по крайне чувствительным вопросам взаимодействия в киберсфере. Республика Кыргызстан, будучи Председателем, инициировала и взяла на себя труд организовать настоящую Конференцию, продемонстрировав тем самым в высшей степени ответственное отношение к председательству в Организации и глубокое понимание проблем безопасности гибридного характера. Значение таких встреч сложно переоценить: в столь динамично развивающемся мире современные государства сталкиваются с целым комплексом проблем.

Уважаемые участники конференции,

киберпространство давно стало еще одной средой деятельности человека, человеческих сообществ, государств и негосударственных акторов международных отношений. По сути – это "новое измерение" военно-политического и социально-политического пространства, весьма своеобразно структурированное и оформленное, несущее в себе массу вызовов и угроз.

Мир движется по пути цифровизации, в обозримой перспективе многие процессы и жизненно важные сферы и области будут управляться по алгоритмам. Это автоматически создает угрозу внешнего вмешательства не только с целью присвоения ресурсов, но и с целью организации системных сбоев на объектах критически важной инфраструктуры – от предприятий в сфере энергетики до систем пусков ракет.

Ключевой проблемой развития этого пространства, которое не знает государственных границ, является определение "правил игры". Если для традиционных сфер международного взаимодействия несущими конструкциями выступает государственный суверенитет и международное право, то в случае киберпространства мы не можем говорить о том, что эти конструкции здесь вообще существуют и имеют значение. Специалисты не устают повторять, что одной из ключевых уязвимостей большинства современных технологически развитых государств является то, что они не обладают цифровым суверенитетом и что процесс выработки "правил игры" в киберпространстве практически не развивается. Причиной тому является жесткая позиция стран – лидеров в этой области: они оставляют за собой право действовать сообразно своим национальным интересам и не допускать, чтобы эти интересы кто-то мог ограничивать.

Примечательно, что ряд крупных государств из числа так называемого "мирового большинства" более успешно ведут согласование правил взаимоотношений в киберсреде. В качестве примера можно привести российско-китайское совместное Заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии 2022 г. Много лет на открытых площадках государствами "глобального юга" неоднократно высказывается озабоченность ключевой ролью США в управлении сетью Интернет и подчеркивается необходимость пересмотра существующей модели управления киберпространством.

Ситуация осложняется тем, что по мере нарастания геополитического противостояния тормозится реализация решений, которые с 1990-х годов принимались на различных площадках ООН: о создании международного порядка в сфере киберпространства; о недопущении заведомого использования территории государств для совершения международно-противоправных деяний с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); об ответственном представлении информации о факторах уязвимости в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и др. Мы наблюдаем реализацию односторонней политики в области кибербезопасности и игнорирование интересов других игроков.

Таким образом, сегодня мы говорим о проекции геополитической конфликтности на киберпространство, которое выступает одним из ее измерений. Например, если страна отвергает международное право и проводит политику односторонних действий, то и в киберсреде она будет опираться на так называемый "порядок, основанный на правилах", которые сама же и создает. А сопротивление отдельных государств выработке правовой основы взаимоотношений в киберсреде само по себе провоцирует появление киберугроз.

Киберпространство превратилось по сути в пятую – после земли, моря, воздуха и космоса – среду противоборства различных политических и военных сил и продолжает оставаться таковым. Более того, борьба между разведывательными организациями разных стран, их военными структурами, а также экономические и информационные сражения, включая экономический шпионаж, финансовые диверсии, организацию сбоев на объектах критически важной инфраструктуры, развертываются именно в киберпространстве. Пытаясь противостоять киберугрозам, современные государства сталкиваются со сложностями идентификации источника и характера угроз, что уже давно стало фактором многочисленных внутриполитических и международных конфликтов, взаимных обвинений и политического противостояния.

Кроме того, в числе проблем развития киберсреды и кибербезопасности целесообразно указать на политику навязывания отдельными международными акторами двойных стандартов в определении киберпреступлений и кибертерроризма.

Наконец, мы сегодня наблюдаем своеобразную "гонку вооружений" в области кибертехнологий, где каждый участник гонки осознает, что отставание может иметь не только социально-экономическое, но и военно-политическое преломление, а лидерство с большим отрывом практически гарантирует и доминирование в этой сфере, и одновременно безнаказанность. Важно, что здесь не может быть механизма сдерживания, характерного, к примеру, для сферы стратегических вооружений. А это в свою очередь, создает потенциальную возможность установления "кибер-диктата".

Уважаемые коллеги,

это лишь часть обширного перечня угроз и вызовов в киберсфере, эффективный ответ на которые нам предстоит найти. В новых геополитических условиях – это задачи для региональных систем безопасности, чья ответственность последние годы только возрастает.

Очевидно, что кибербезопасность не может восприниматься изолированно от других аспектов и видов внутренней и международной безопасности, однако ее необходимо рассматривать как особую сферу с собственными тенденциями развития и инструментами реализации. Именно поэтому вопросы обеспечения кибербезопасности сегодня становятся краеугольным камнем в выстраивании систем коллективной безопасности. Скорость развития информационных технологий и механизмов противоборства в киберсреде становятся критическими факторами обеспечения международной безопасности в условиях становления полицентричного мироустройства.

Уважаемые участники Конференции,

учитывая возможности столь представительного собрания, обращаюсь с предложением о сотрудничестве и подчеркиваю готовность Секретариата ОДКБ к взаимодействию в области обеспечения кибербезопасности в зоне ответственности Организации.

Благодарю за внимание и желаю продуктивной работы на площадках Конференции!", - говорится в обращении генсека ОДКБ.