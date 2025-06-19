Кылыч Тентимишев: Все больше туробьектов устанавливают очистные сооружения

На Иссык-Куле большинство домов отдыха, пансионатов и других туристических объектов на берегу озера не имеют собственных очистных сооружений. Об этом сообщил начальник Иссык-Кульского регионального управления Службы экотехнадзора Минприроды КР Кылыч Тентимишев.

По его словам, на сегодняшний день в области зарегистрировано 1198 объектов туристической инфраструктуры. Из них лишь 180 оборудованы очистными установками. Еще 196 подключены к централизованной системе канализации. Остальные же, по сути, обходятся стандартными септиками.

- Мы говорим о главной жемчужине Кыргызстана, и её нужно беречь. К счастью, понимание этой ответственности у бизнеса постепенно появляется.

По его словам, после введения жестких требований - не допускать к работе туробъекты без очистных - многие владельцы с этого года начали предпринимать меры.