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Пансионат "Золотые пески" оштрафован за незаконную свалку мусора

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Пансионат "Золотые пески Центральной Азии" оштрафован за незаконную свалку строительного мусора на своей территории. Об этом нашему изданию VB.KG сообщил главный инспектор Отдела контроля биоресурсов Службы экотехнадзора Минприроды КР Тынчтык Карагулов.

"За выброс строительного мусора, который не предназначен для бытовых контейнеров, на нарушителя составлен протокол по ч.2 ст.115 Кодекса КР о правонарушениях на 23 тысячи сомов. Пансионат получил предписание до завтра убрать свалку. В случае невыполнения предписания будут приняты повторные меры", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/447188
Теги:
Иссык-Кульская область, мусор, штраф, экология, Минприродресурсов
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