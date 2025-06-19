Законопроект о налоговых послаблениях принят Жогорку Кенешем

Сегодня в Жогорку Кенеше принят проект законодательного акта, направленный на снижение налоговой нагрузки для населения и субъектов предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
По ее данным, законопроектом предусмотрены следующие меры:
Списание налоговой задолженности:
· налоговая задолженность за налоговые периоды до 1 января 2022 года;
· по налогу на имущество на транспортные средства - за периоды до 1 января 2025 года;
Введение налоговых льгот и освобождений:
· упразднение транспортного налога;
· налоговые льготы для сельхозугодий;
· запрет на проведение налоговых проверок, за исключением внеплановой проверки при ликвидации организации и прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, на налоговые периоды до 1 января 2022 года;
· упрощение процедуры выезда за границу для налогоплательщиков с задолженностью;
· введение патентной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговой деятельностью.
Изменения в Едином налоге:
· увеличение порога годовой выручки с 30 до 50 млн сомов для торговых субъектов со ставкой 0,5%;
· установление ставки 0,25% для производителей и реализаторов ювелирных изделий;
· ставка 4% при реализации товаров обезличенным субъектам;
· упразднение ставок в размере 0,1% и 1%.
Установление ставки налога с продаж при реализации товаров в адрес:
· при реализации товаров субъектам, применяющим единый налог (0% и 0,5%) и работающим по патенту:
o 2% - при оплате наличными;
o 1% - при безналичном расчете;
o 2% - при продаже обезличенным субъектам.
Кроме того, предлагается ввести институт "Рейтинг налогоплательщика", который позволит стимулировать добросовестную уплату налогов и формировать конкурентную среду.
Законопроект разработан в рамках реализации стратегических задач, изложенных в указах президента Кыргызской Республики, в целях поддержки предпринимательства и оздоровления экономики.