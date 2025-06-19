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Законопроект о налоговых послаблениях принят Жогорку Кенешем

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня в Жогорку Кенеше принят проект законодательного акта, направленный на снижение налоговой нагрузки для населения и субъектов предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, законопроектом предусмотрены следующие меры:

Списание налоговой задолженности:

· налоговая задолженность за налоговые периоды до 1 января 2022 года;

· по налогу на имущество на транспортные средства - за периоды до 1 января 2025 года;

Введение налоговых льгот и освобождений:

· упразднение транспортного налога;

· налоговые льготы для сельхозугодий;

· запрет на проведение налоговых проверок, за исключением внеплановой проверки при ликвидации организации и прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, на налоговые периоды до 1 января 2022 года;

· упрощение процедуры выезда за границу для налогоплательщиков с задолженностью;

· введение патентной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговой деятельностью.

Изменения в Едином налоге:

· увеличение порога годовой выручки с 30 до 50 млн сомов для торговых субъектов со ставкой 0,5%;

· установление ставки 0,25% для производителей и реализаторов ювелирных изделий;

· ставка 4% при реализации товаров обезличенным субъектам;

· упразднение ставок в размере 0,1% и 1%.

Установление ставки налога с продаж при реализации товаров в адрес:

· при реализации товаров субъектам, применяющим единый налог (0% и 0,5%) и работающим по патенту:

o 2% - при оплате наличными;

o 1% - при безналичном расчете;

o 2% - при продаже обезличенным субъектам.

Кроме того, предлагается ввести институт "Рейтинг налогоплательщика", который позволит стимулировать добросовестную уплату налогов и формировать конкурентную среду.

Законопроект разработан в рамках реализации стратегических задач, изложенных в указах президента Кыргызской Республики, в целях поддержки предпринимательства и оздоровления экономики.


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URL: https://www.vb.kg/447189
Теги:
бизнес, законопроект, Жогорку Кенеш, налоги в Кыргызстане, ГНС
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