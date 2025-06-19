Погода
$ 87.27 - 87.68
€ 100.17 - 101.17

В Бишкеке задержан пользователь соцсетей за разжигание вражды

399  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ходе мониторинга социальных сетей был выявлен активный пользователь под ником asanov_live, опубликовавший материал с нецензурной лексикой, вызвавший широкий общественный резонанс. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ГУВД города Бишкек. Назначены религиозная и лингвистическая экспертизы. По их результатам возбуждено уголовное дело по статье 330 УК КР ("Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или региональной вражды").

В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СПЭНМ ГУВД Бишкека был установлен и задержан гражданин К.М., 1982 года рождения, который был водворен в ИВС.

ГУВД города Бишкек призывает пользователей социальных сетей не распространять в личных аккаунтах информацию, нарушающую нормы морали и вызывающую общественный резонанс.

В ведомстве напоминают, что в случае нарушения законодательства Кыргызской Республики пользователи могут быть привлечены к ответственности.

Милиция настоятельно рекомендует соблюдать общественный порядок и культуру распространения информации в цифровом пространстве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447191
Теги:
задержание, социальные сети, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  