Лето с Honor и O!Store: кешбэк 1500 сомов + фирменные подарки!

Отправляетесь в поход, за город или на концерт под открытым небом? Эти смартфоны не подведут: батареи до 6000 мАч, быстрая зарядка, прочность и современные фишки – всё, что нужно для активного лета.

Как раз сейчас в O!Store проходит акция, в которой нужно успеть поучаствовать: при покупке одного из смартфонов Honor – X5b, X6b, X7c, X8c или X9c вы получаете ещё больше, чем ожидали: кешбэк 1500 сомов на связь и интернет О!, а при покупке некоторых моделей – фирменные подарки от Honor: стильный шейкер и подставку для телефона.

Смартфоны Honor – это надёжность, мощность и стиль. Они снимают ярко, работают плавно, радуют большим экраном, и главное – держат заряд целый день и дольше.

Honor уверенно конкурирует с флагманами, но по куда более разумной цене. А с кешбэком и подарками – это покупка с максимальной выгодой. Любой из смарфтонов доступен в рассрочку до 12 месяцев без первого взноса и переплат.

Поторопитесь – акция действует только до 30 июня 2025 года.

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