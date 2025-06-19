Темир Сариев о сотрудничестве с Россией и статусе бизнеса КР в РФ

Петербургский международный форум уже достаточно популярный, с каждым годом география расширяется. Несмотря на те санкции, которые были введены против России, в этом году сюда приехали более 20 тысяч представителей крупного бизнеса. Для Кыргызстана это тоже знаковое мероприятие. Ведь Кыргызстан и Россия - стратегические партнёры. Об этом VB.KG на площадке ПМЭФ-2025 сообщил глава Торгово-промышленной палаты КР Темир Сариев.

По его словам, в последнее время Россия начинает поворачиваться в сторону Востока и Юга, строится новая логистика, приходит достаточно много компаний, которые хотят находить партнёров и в Кыргызстане.

"Прочно обосновались в России наши бизнесмены. Особенно после того, как мы вошли в Евразийский экономический союз. У нас в РФ работают достаточно крупные предприниматели, которые уже не нанимаются, а нанимают, выступая работодателями для наших трудящихся в России. Помимо этого, они платят налоги и привлекают инвестиции на родину, расширяя горизонты сотрудничества", - подчеркнул Сариев.

Он отметил, что на нынешнем форуме подняты вопросы: как дальше углубить сотрудничество, сделать кооперацию необратимой. Есть очень большая программа в рамках Евразийского экономического союза по кооперации, организован фонд, который будет финансировать и покрывать процентные ставки для того, чтобы облегчить и создать хорошие условия и помочь предпринимателям объединяться.

"Только экономические связи будут давать в перспективе прочность и надежность. А уже через экономику мы углубим гуманитарное, культурное и человеческое общение. Именно экономика будет цементирующим моментом. У нас с Россией достаточно крепкие связи, и самое главное, есть потоки товаров, которые на 100% обеспечивают республику: ГСМ, металлоконструкции, химическая и лесная продукция, оборудование. В то же время, практически вся легкая промышленность, продукция переработки сельского хозяйства идут в Российскую Федерацию. Для КР этот рынок очень важный. И очень бы хотелось, чтобы наше сотрудничество и позиции Кыргызстана в России также были незыблемыми как в контексте ЕАЭС, так и двустороннего сотрудничества в целом", - заключил Темир Сариев.