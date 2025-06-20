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Китай передал Национальному госпиталю современную "скорую"

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- Назгуль Абдыразакова
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Национальный госпиталь при Министерстве здравоохранения получил современную машину скорой медицинской помощи в подарок от компании ОсОО "Шаньшуй Силк Роуд КейДжи". Об это сообщает пресс-служба Минздрава.

Вручение машины скорой помощи прошло в торжественной обстановке с участием заместителя министра здравоохранения Каарманбека Байдавлетова, главного врача Национального госпиталя Бакыта Тологонова и генерального директора компании господина Чжоу Миня.

Заместитель министра здравоохранения отметил, что этот вклад важен для развития материально-технической базы одного из крупнейших медицинских учреждений страны. Главный врач Национального госпиталя подчеркнул, что новая скорая помощь - не просто транспорт, а инструмент для спасения большего числа жизней, и выразил благодарность партнёрам за поддержку.

Справка:ОсОО "Шаньшуй Силк Роуд КейДжи" была основана в 2022 году в рамках государственно-частного партнёрства. Компания специализируется на внедрении инновационных медицинских решений в государственные учреждения здравоохранения Кыргызстана и повышении качества медицинской помощи населению.


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URL: https://www.vb.kg/447195
Теги:
Китай, Кыргызстан, Минздрав, скорая помощь
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