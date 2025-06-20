Гуля Кожокулова: "Законы не должны ущемлять права граждан"

Депутаты Жогорку Кенеша рассматривают пакет из 18-ти законопроектов, предусматривающих внесение ряда "изменений и дополнений" в Закон "О государственном языке", что приведет к созданию в Кыргызстане принципиально новой языковой политики. По оценкам отдельных депутатов, юристов и экспертов, большинство из вынесенных на рассмотрение парламента Нацкомиссией по госязыку поправок противоречат Конституции КР. Они "ставят" вне правового поля официальный язык, ущемляя тем самым конституционные права граждан республики.

Между тем, за "языковую реформу" в первом чтении проголосовали большинство парламентариев.

"К сожалению, не многим депутатам хватило времени, терпения и сил прочитать все представленные документы. Поэтому многие голосовали "ЗА" по принципу не выступать же против государственного языка", - отметила во время круглого стола: "Штрафовать или развивать: законодательные механизмы сбалансированной языковой политики Кыргызстана" депутат ЖК КР Гуля Кожокулова.

По ее словам, в предложенных законопроектах заложено много "мин", которые могут привести к серьезным проблемам. И это не только вопрос штрафов и переводных экзаменов для школьников.

"Когда мы пытаемся сломать систему и пересмотреть языковую политику, не разбираясь, а категорически требуя, чтобы все знали государственный язык, мы очень рискуем, учитывая глубину предлагаемых законопроектов. Они затрагивают вопросы банковской деятельности и кредитных учреждений, где все соглашения как кредитные, так и банковские должны будут оформляться на госязыке. То же самое касается нотариальных действий – делопроизводство нотариата, согласно вносимым поправкам, должно проходить только на госязыке, как и адвокатура и судопроизводство, что в корне меняет и ломает систему административного и уголовно-процессуального кодекса", - пояснила парламентарий.

Она подчеркнула, что принятие закона о том, что все процессы должны проходить исключительно на госязыке, попирает нормы конституционного закона о государственном языке, не говоря уже о 13-ти статьях Конституции:

"Я согласна, госслужащие должны знать госязык, но эта норма не должна вводиться теми методами, которые сейчас предлагает Нацкомиссия. Любой закон должен работать, не ущемляя при этом интересы наших граждан. Тогда как обсуждаемые сегодня инициативы не просто входят в противоречие с действующим законодательством, они грубо нарушают конституционные права и интересы наших граждан, т.к. создают предпосылки к тому, что граждане других национальностей окажутся практически бесправными. Более того это приведет нас к откату назад, в том числе за счет значительного оттока профессионалов в той же IT-сфере, например. Я уже не говорю о том, что переводные экзамены – это вообще издевательство над детьми. Для чего и с какой целью это делается, и почему Нацкомиссия действует в разрез с теми законами, которые прописаны"?

Кожокулова пояснила, что в конституционном законе о госязыке есть норма, что государственный язык должен являться языком межнационального общения, объединяющим все этносы, способствующим укреплению взаимопонимания и связей.

"В случае принятия предлагаемых законопроектов он может стать объединяющим? Также есть норма, что обязательность использования госязыка не должна толковаться, как отрицание или умаление права этносов Кыргызстана на использование их родных языков, но в данном случае идет именно об отрицании. В ст. 2 конституционного закона прописано, что в качестве официального языка используется русский язык. Здесь же в ч. 2 данной статьи указано, что каждый гражданин Кыргызстана имеет право для создания условий для сохранения, изучения и развития своего родного языка, т.е. наша страна придерживается принципа свободного использования языков представителей всех этносов. При тех изменениях, которые сегодня вносятся, возможно ли исполнение в данном случае даже Конституционного закона о Госязыке? Председатель Нацкомиссии говорит: "мы внесли все эти изменения с целью приведения в соответствие", но предлагаемые поправки не только не приводят в соответствие, но и полностью противоречат и Конституции, и конституционному закону", - еще раз подчеркнула депутат.

Затронут языковые нововведения и законодательство о выборах. В ст. 6 действующего закона говорится, что все материалы предвыборной агитации распространяются на государственном и официальном языках. Теперь они будут доступны только на кыргызском языке.

Судопроизводство, согласно ст. 7, ведется на государственном языке, при этом официальный язык используется в соответствии с процессуальным законодательством, где четко прописано, что выбор языка – это право сторон по гражданскому судопроизводству, и обвиняемого – по уголовному.

"В действующем законе четко прописаны и нормы по поводу использования госязыка в нормативно-правовых актах, и вопрос об обязанности руководителей госструктур, которые должны создавать своим работникам условия для изучения государственного языка, и другие моменты, которые создают оптимальные условия для развития нашего государственного – кыргызского языка. Поэтому не понятно, зачем выдвигать очередные инициативы. Когда поднимаются три вопроса: языка, религии и национальности, это всегда приводит к конфликтам. Может, этот вопрос и поднят сегодня, чтобы создать конфликтную ситуацию в обществе? Но нам нужно как можно скорее понять, что не стоит раскачивать эту лодку. Мы планомерно идем по пути экономического развития, и дестабилизировать ситуацию на ровном месте – это не самое лучшее решение. Тем более, что продвижение языка – это не тот вопрос, который на сегодня актуален. Да, кыргызы разучились красиво говорить на своем родном языке, уровень владения государственным языком у нас в стране преимущественно бытовой. Но развития языка невозможно добиться репрессивными политическими мерами", - добавила Кожокулова.

Мероприятие было организовано ЦЭИ "Ой Ордо" по инициативе общественности республики.