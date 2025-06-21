Арууке Кадырбек кызы завоевала серебро на чемпионате Азии по борьбе

Кыргызстанская спортсменка Арууке Кадырбек кызы завоевала серебряную медаль на молодежном чемпионате Азии по борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходит во Вьетнаме. Об этом сообщается на официальном сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

Выступая в весовой категории до 55 кг, Арууке уверенно прошла по турнирной сетке, одолев соперниц из Вьетнама, Казахстана и Монголии. В финальной схватке кыргызстанка уступила борцу из Индии и заняла второе место.

Ранее на этом же турнире сборная Кыргызстана уже завоевала семь медалей, продолжая успешно выступать на континентальном уровне.