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Александр Крестинин может покинуть пост главного тренера "Барса"

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- Самуэль Деди Ирие
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Главный тренер каракольского футбольного клуба "Барс" Александр Крестинин, вероятно, ушёл в отставку, сообщает Prosports.kz со ссылкой на телеграм-канал @my_asiasport_news.

Причиной стал провал команды в Кубке Кыргызстана: 17 июня "Барс" проиграл "Таланту" в 1/8 финала со счётом 1:2 и выбыл из турнира. В чемпионате Премьер-лиги Кыргызстана клуб занимает третье место, отставая от лидера "Мурас Юнайтед" на три очка.

Крестинин возглавил "Барс" в текущем сезоне. За это время команда провела 13 официальных матчей, в которых одержала 8 побед, дважды сыграла вничью и трижды проиграла.

Официальных заявлений о смене тренера пока не поступало. Ситуация остаётся в центре внимания болельщиков и экспертов.


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URL: https://www.vb.kg/447209
Теги:
тренер, футбол, Кыргызстан
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