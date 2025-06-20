Александр Крестинин может покинуть пост главного тренера "Барса"

Главный тренер каракольского футбольного клуба "Барс" Александр Крестинин, вероятно, ушёл в отставку, сообщает Prosports.kz со ссылкой на телеграм-канал @my_asiasport_news.

Причиной стал провал команды в Кубке Кыргызстана: 17 июня "Барс" проиграл "Таланту" в 1/8 финала со счётом 1:2 и выбыл из турнира. В чемпионате Премьер-лиги Кыргызстана клуб занимает третье место, отставая от лидера "Мурас Юнайтед" на три очка.

Крестинин возглавил "Барс" в текущем сезоне. За это время команда провела 13 официальных матчей, в которых одержала 8 побед, дважды сыграла вничью и трижды проиграла.

Официальных заявлений о смене тренера пока не поступало. Ситуация остаётся в центре внимания болельщиков и экспертов.