Женская сборная Кыргызстана начала подготовку к отбору Кубка Азии-2026

Женская национальная сборная Кыргызстана по футболу приступила к тренировочным сборам, которые продлятся до 25 июня. После подготовки команда отправится в Джакарту (Индонезия) для участия в отборочном этапе Кубка Азии-2026.

В отборочной группе "C" кыргызстанки встретятся со сборными Индонезии (29 июня), Китайского Тайбэя (2 июля) и Пакистана (5 июля). Победители групп выйдут во второй квалификационный раунд. Финальный этап Кубка Азии пройдет в Австралии с 1 по 21 марта 2026 года.

Тренерский штаб под руководством Нематжана Закирова вызвал на сборы 25 футболисток. Среди них - Акылай Садыкова, Дилназ Женишбек кызы, Дилнура Абибулла кызы, Улара Качыбекова и другие.

Ассоциация женского футбола Кыргызстана пожелала команде успеха в предстоящих играх.