Дастан Сатпаев признан самым дорогим футболистом чемпионата Казахстана

Портал Transfermarkt обновил оценки трансферных стоимостей игроков казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Лидером стал 16-летний форвард алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев, чья стоимость выросла на 1,3 миллиона евро и достигла 1,8 миллиона евро.

Сатпаев возглавил список самых дорогих игроков КПЛ, обойдя партнёров по клубу - полузащитника Валерия Громыко (1,2 млн евро) и защитника Георгия Зарию (900 тыс. евро). В текущем сезоне Сатпаев сыграл 13 матчей, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи, являясь лучшим бомбардиром чемпионата.

В топ-10 самых дорогих футболистов Казахстана также вошли представители клубов "Тобол", "Астана" и "Актобе". По стоимости среди казахстанских игроков Сатпаев занимает четвёртое место после Бахтиера Зайнутдинова, Нуралы Алипа и Максима Самородова.

Это достижение подтверждает статус Сатпаева как одного из самых перспективных молодых футболистов региона.