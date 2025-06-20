Гребцы из Кыргызстана завоевали медали на чемпионате Азии в Таиланде

Сборная Кыргызстана успешно выступила на чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ, который проходил с 12 по 15 июля в городе Паттайя-Районг (Таиланд). В соревнованиях приняли участие юниоры до 18 лет, спортсмены до 23 лет, а также участники чемпионата Азии по параканоэ.

Кыргызстанские гребцы показали высокие результаты и вернулись домой с наградами:

В заезде на 200 метров среди юношей (двойки) бронзовые медали завоевали Ербол Сарыкалпаков и Урмат Иманбеков.

На дистанции 500 метров (четвёрки) серебро завоевал экипаж в составе Ербола Сарыкалпакова, Урмата Иманбекова, Бекзата Бекмуратова и Даниила Дрыго.

Успех кыргызстанцев на международной арене свидетельствует о высоком уровне подготовки и потенциале развития гребного спорта в стране.