Мэрия Бишкека усилила контроль за фурами в жаркую погоду

Согласно распоряжению мэрии Бишкека №80-Р, движение тяжёлых грузовиков массой более 18 тонн запрещено с 10:00 до 19:00 при температуре воздуха +28°C и выше. Ограничение введено для сохранности муниципальных дорог.

Муниципальная инспекция мэрии совместно с Управлением патрульной службы милиции проводит ежедневные рейды. Один из таких прошёл на улице Ауэзова.

В ходе мероприятия были выявлены 12 грузовиков, водители которых проигнорировали временные ограничения. В отношении них составлены административные протоколы по части 1 статьи 434 Кодекса КР о правонарушениях.

Мэрия напоминает: ограничение действует в жаркую погоду и направлено на продление срока службы городских дорог.