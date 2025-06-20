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Мэрия Бишкека усилила контроль за фурами в жаркую погоду

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Согласно распоряжению мэрии Бишкека №80-Р, движение тяжёлых грузовиков массой более 18 тонн запрещено с 10:00 до 19:00 при температуре воздуха +28°C и выше. Ограничение введено для сохранности муниципальных дорог.

Муниципальная инспекция мэрии совместно с Управлением патрульной службы милиции проводит ежедневные рейды. Один из таких прошёл на улице Ауэзова.

В ходе мероприятия были выявлены 12 грузовиков, водители которых проигнорировали временные ограничения. В отношении них составлены административные протоколы по части 1 статьи 434 Кодекса КР о правонарушениях.

Мэрия напоминает: ограничение действует в жаркую погоду и направлено на продление срока службы городских дорог.


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URL: https://www.vb.kg/447222
Теги:
дороги, погода, штраф, Бишкек, автомобили, мэрия
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