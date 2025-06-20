Памятник Курманжан Датке в Оше перенесли к Дому счастья

В Оше памятник Курманжан Датке отреставрировали и перенесли с улицы Ленина на улицу Курманжан Датка по инициативе мэра Женишбека Токторбаева.

В мэрии пояснили, что памятник должен находиться именно на одноимённой улице, поэтому было принято решение о его переносе.

В торжественном мероприятии приняли участие мэр Ош Женишбек Токторбаев, председатель городского кенеша Болот Баетов, представители учреждений, предприятий и жители города.

Гости осмотрели фотовыставку, посвящённую жизни Алайской царицы, возложили венок к памятнику, прочли Коран. Ошский национальный драматический театр показал сцену из жизни Курманжан Датке.