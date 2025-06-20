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Памятник Курманжан Датке в Оше перенесли к Дому счастья

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- Назгуль Абдыразакова
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В Оше памятник Курманжан Датке отреставрировали и перенесли с улицы Ленина на улицу Курманжан Датка по инициативе мэра Женишбека Токторбаева.

В мэрии пояснили, что памятник должен находиться именно на одноимённой улице, поэтому было принято решение о его переносе.

В торжественном мероприятии приняли участие мэр Ош Женишбек Токторбаев, председатель городского кенеша Болот Баетов, представители учреждений, предприятий и жители города.

Гости осмотрели фотовыставку, посвящённую жизни Алайской царицы, возложили венок к памятнику, прочли Коран. Ошский национальный драматический театр показал сцену из жизни Курманжан Датке.


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URL: https://www.vb.kg/447224
Теги:
мэрия, Ош, памятник
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