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Женщины из ЦА прошли тренинг, направленный на развитие лидерства в медицине

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В столице Узбекистана прошёл первый региональный тренинг, объединивший 60 женщин-медиков из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Курс стал платформой для формирования трансграничного сообщества женщин-лидеров, способных влиять на реформы систем здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Тренинг реализован в рамках проекта GIZ "Улучшение здоровья матери и ребенка в Центральной Азии" и включал шесть модулей в гибридном формате с марта по июнь 2025 года. Заключительный модуль прошёл с 16 по 18 июня и завершился вручением сертификатов.

Обучение проходило при поддержке Минздрава трёх стран и Центра развития квалификации медицинских работников Узбекистана. Программа акцентировала внимание на управленческих компетенциях, этике лидерства, стратегическом партнёрстве и гендерном равенстве.

Международный тренер Каныкей Оморова отметила: "Женщины составляют около 70 % работников здравоохранения, но занимают лишь 25 % руководящих должностей. Это глобальный вызов, и мы рады видеть, как страны Центральной Азии предпринимают конкретные шаги для его преодоления".

В рамках курса участницы посетили семейную поликлинику в Ташкенте, где была представлена современная модель первичной медпомощи. Спикеры подчеркнули роль национальных политик и международных обязательств в продвижении гендерного равенства.

Участницы отметили, что обучение вдохновило их на улучшение перинатальных услуг и внедрение новых инициатив в своих учреждениях. Проект GIZ продолжит поддержку через коучинг и развитие сети женщин-лидеров.


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URL: https://www.vb.kg/447225
Теги:
Центральная Азия, врачи, женщины
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