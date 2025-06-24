"Запрет шеринга не решит проблему транспортной перегруженности Бишкека"

В конце мая в Бишкеке электросамокат стал орудием несчастного случая, сбив женщину, которая получила серьезные травмы. Этот инцидент всколыхнул общественное мнение, и более полутора тысяч горожан подписали петицию, требуя полного запрета на прокат и использование электросамокатов в столице.

На фоне растущего напряжения владелец сервиса аренды электросамокатов "Сан Рент" и "Яндекс" в Бишкеке Бактияр Кожокеев эксклюзивно прокомментировал ситуацию для VB.KG. По его словам, они никогда не поддерживали, и не будут поддерживать пользователей, чьи действия ставят под угрозу жизнь и здоровье жителей нашей страны. "Нарушители закона должны понести заслуженное наказание", - говорит он.

На вопрос о мотивах появления шеринговых самокатов в Бишкеке, предприниматель ответил, что "шеринговые самокаты – это неотъемлемая часть современной городской транспортной системы. В условиях перегруженного трафика, когда общественный транспорт задыхается в пробках, а жара изматывает пассажиров, они становятся настоящим спасением".

Подкрепляя свои слова, Бактияр Кожокеев поделился эксклюзивной внутренней статистикой. "Ежедневно от 5000 до 10000 бишкекчан выбирают шеринговые самокаты. При этом более 90% поездок носят именно транспортный характер, а это короткие маршруты на 5-15 минут из точки А в точку Б, совершаемые, как правило, в часы пик.

Поймите, запрет шеринга не решит проблему транспортной перегруженности города. Напротив, он может усугубить ситуацию и спровоцировать транспортный коллапс. Люди просто пересядут на личные самокаты. А их уже сейчас около 30 000 в городе, и в случае запрета это число может удвоиться, – подчеркнул предприниматель.

Бактияр Кожокеев акцентировал внимание на том, что личные самокаты зачастую менее безопасны. По его словам, многие из них способны развивать скорость свыше 60 км/ч, а дешевые модели, не отличающиеся качеством, заряжаются в квартирах, создавая риск возгорания.

"Шеринговые самокаты, напротив, поддаются контролю. Скорость ограничена до 25 км/ч, а в парках и пешеходных зонах автоматически снижается до 10-15 км/ч. К тому же, они физически прочнее и безопаснее, поскольку изначально разработаны для интенсивного городского использования. И, что немаловажно, это экологически чистый транспорт, не выбрасывающий CO₂, NOx и PM2.5. Это загрязнители, вызывающие респираторные и сердечно-сосудистые заболевания", – добавил он.

Предприниматель заверил, что его компания постоянно работает над усилением мер безопасности. Он напомнил, что компания принимала участие в разработке правил использования СИМ, создала "Школу вождения самокатов", внедрила ограничение скорости и зоны, запрещенные для передвижения, ввела возрастной ценз (регистрация только с 18 лет) и технический контроль, проводила лекции в университетах и активно сотрудничала с мэрией, ГУОБДД и другими структурами.

Бактияр Кожокеев подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества между горожанами, мэрией и предпринимателями в решении проблем транспортной мобильности в Бишкеке.

"Мы готовы расширять взаимодействие, особенно в сфере информационной работы с населением. Развитие микромобильности возможно только при уважении к городу, пешеходам и культуре вождения. Мы будем добиваться того, чтобы каждый наш пользователь это понимал. Мы открыты к сотрудничеству и обмену мнениями. Нам было бы очень интересно услышать мнения горожан, которые пользуются этим видом транспорта в Бишкеке, или имеют опыт его использования в других странах мира", – заключил Бактияр Кожокеев.