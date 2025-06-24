Погода
$ 87.09 - 87.53
€ 100.10 - 101.10

"Запрет шеринга не решит проблему транспортной перегруженности Бишкека"

371  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В конце мая в Бишкеке электросамокат стал орудием несчастного случая, сбив женщину, которая получила серьезные травмы. Этот инцидент всколыхнул общественное мнение, и более полутора тысяч горожан подписали петицию, требуя полного запрета на прокат и использование электросамокатов в столице.

На фоне растущего напряжения владелец сервиса аренды электросамокатов "Сан Рент" и "Яндекс" в Бишкеке Бактияр Кожокеев эксклюзивно прокомментировал ситуацию для VB.KG. По его словам, они никогда не поддерживали, и не будут поддерживать пользователей, чьи действия ставят под угрозу жизнь и здоровье жителей нашей страны. "Нарушители закона должны понести заслуженное наказание", - говорит он.

На вопрос о мотивах появления шеринговых самокатов в Бишкеке, предприниматель ответил, что "шеринговые самокаты – это неотъемлемая часть современной городской транспортной системы. В условиях перегруженного трафика, когда общественный транспорт задыхается в пробках, а жара изматывает пассажиров, они становятся настоящим спасением".

Подкрепляя свои слова, Бактияр Кожокеев поделился эксклюзивной внутренней статистикой. "Ежедневно от 5000 до 10000 бишкекчан выбирают шеринговые самокаты. При этом более 90% поездок носят именно транспортный характер, а это короткие маршруты на 5-15 минут из точки А в точку Б, совершаемые, как правило, в часы пик.

Поймите, запрет шеринга не решит проблему транспортной перегруженности города. Напротив, он может усугубить ситуацию и спровоцировать транспортный коллапс. Люди просто пересядут на личные самокаты. А их уже сейчас около 30 000 в городе, и в случае запрета это число может удвоиться, – подчеркнул предприниматель.

Бактияр Кожокеев акцентировал внимание на том, что личные самокаты зачастую менее безопасны. По его словам, многие из них способны развивать скорость свыше 60 км/ч, а дешевые модели, не отличающиеся качеством, заряжаются в квартирах, создавая риск возгорания.

"Шеринговые самокаты, напротив, поддаются контролю. Скорость ограничена до 25 км/ч, а в парках и пешеходных зонах автоматически снижается до 10-15 км/ч. К тому же, они физически прочнее и безопаснее, поскольку изначально разработаны для интенсивного городского использования. И, что немаловажно, это экологически чистый транспорт, не выбрасывающий CO₂, NOx и PM2.5. Это загрязнители, вызывающие респираторные и сердечно-сосудистые заболевания", – добавил он.

Предприниматель заверил, что его компания постоянно работает над усилением мер безопасности. Он напомнил, что компания принимала участие в разработке правил использования СИМ, создала "Школу вождения самокатов", внедрила ограничение скорости и зоны, запрещенные для передвижения, ввела возрастной ценз (регистрация только с 18 лет) и технический контроль, проводила лекции в университетах и активно сотрудничала с мэрией, ГУОБДД и другими структурами.

Бактияр Кожокеев подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества между горожанами, мэрией и предпринимателями в решении проблем транспортной мобильности в Бишкеке.

"Мы готовы расширять взаимодействие, особенно в сфере информационной работы с населением. Развитие микромобильности возможно только при уважении к городу, пешеходам и культуре вождения. Мы будем добиваться того, чтобы каждый наш пользователь это понимал. Мы открыты к сотрудничеству и обмену мнениями. Нам было бы очень интересно услышать мнения горожан, которые пользуются этим видом транспорта в Бишкеке, или имеют опыт его использования в других странах мира", – заключил Бактияр Кожокеев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447228
Теги:
транспорт, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  