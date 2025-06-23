Кыргызстан и Корея подписали инвестиционный меморандум

Подписан меморандум о сотрудничестве между открытым акционерным обществом "Кыргыз Агрохолдинг" и южнокорейской компанией DOD. Согласно меморандуму, планируется строительство многофункционального агропромышленного комплекса, основными направлениями которого станут производство, переработка и экспорт мясной продукции. Общий объем инвестиций составит 46 млн долл. США

Встреча состоялась в администрации президента "Ынтымак Ордо", с участием директора открытого акционерного общества "Кыргыз Агрохолдинг" и делегация в составе руководителей ряда корейских компаний во главе с генеральным директором DOD Ким Хеджун.

В ходе встречи было отмечено, что кыргызская сторона будет оказывать всестороннюю поддержку иностранным инвесторам, заинтересованным в инвестировании в страну, а тесное сотрудничество с предпринимателями является одним из приоритетов государственной политики.