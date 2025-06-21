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Официально: Эрнан Креспо возглавил "Сан-Паулу"

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- Самуэль Деди Ирие
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20 июня 2025 года футбольный клуб "Сан-Паулу" официально объявил о назначении Эрнана Креспо на пост главного тренера команды. Контракт с аргентинским специалистом рассчитан до 31 декабря 2026 года.

49-летний Креспо сменил на этом посту Луиса Субельдию. После 12 туров чемпионата Бразилии "Сан-Паулу" занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.

Для Креспо это возвращение в знакомый клуб: в 2021 году он уже возглавлял "Сан-Паулу" и привел его к победе в чемпионате штата Сан-Паулу.

В прошлом Креспо был выдающимся нападающим, выступавшим за такие клубы, как "Парма", "Лацио", "Милан", "Интер" и "Челси". Он является трехкратным чемпионом Италии, победителем английской Премьер-лиги и обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной Аргентины он сыграл 64 матча и забил 35 голов.


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URL: https://www.vb.kg/447248
Теги:
тренер, футбол, Бразилия
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