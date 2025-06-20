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На Иссык-Куле стартовал чемпионат Кыргызстана по пляжной борьбе

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- Самуэль Деди Ирие
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20 июня в городе Балыкчы стартовал чемпионат Республики Кыргызстан по пляжной борьбе. Турнир продлится два дня - до 21 июня.

Как сообщает пресс-служба sport.gov.kg, в соревнованиях принимают участие спортсмены из всех регионов страны. Турнир проводится среди юношей, юниоров и взрослых в различных весовых категориях.

Победители и призеры будут награждены дипломами и медалями от Дирекции по неолимпийским видам спорта.

Весовые категории чемпионата:

Мужчины: 70, 80, 90, свыше 90 кг

Женщины: 60, 70, свыше 70 кг

Молодежь (U-20): 60, 70, 80, свыше 80 кг

Девушки (U-20): 50, 60, свыше 60 кг

Юноши (U-17): 50, 60, 70, свыше 70 кг

Девушки (U-17): 40, 50, свыше 59 кг

Соревнования обещают стать ярким событием в календаре национального спорта и способствуют популяризации пляжной борьбы в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/447250
Теги:
Балыкчы, Соревнования
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