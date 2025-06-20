На Иссык-Куле стартовал чемпионат Кыргызстана по пляжной борьбе

20 июня в городе Балыкчы стартовал чемпионат Республики Кыргызстан по пляжной борьбе. Турнир продлится два дня - до 21 июня.
Как сообщает пресс-служба sport.gov.kg, в соревнованиях принимают участие спортсмены из всех регионов страны. Турнир проводится среди юношей, юниоров и взрослых в различных весовых категориях.
Победители и призеры будут награждены дипломами и медалями от Дирекции по неолимпийским видам спорта.
Весовые категории чемпионата:
Мужчины: 70, 80, 90, свыше 90 кг
Женщины: 60, 70, свыше 70 кг
Молодежь (U-20): 60, 70, 80, свыше 80 кг
Девушки (U-20): 50, 60, свыше 60 кг
Юноши (U-17): 50, 60, 70, свыше 70 кг
Девушки (U-17): 40, 50, свыше 59 кг
Соревнования обещают стать ярким событием в календаре национального спорта и способствуют популяризации пляжной борьбы в Кыргызстане.