"Лейкерс" продан за рекордные $10 миллиардов

Контрольный пакет акций баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" продан за $10 миллиардов. По информации The Wall Street Journal, это самая дорогая сделка в истории мирового спорта.

Новым владельцем клуба стал американский миллиардер Марк Уолтер, который также является совладельцем "Лос-Анджелес Доджерс" (MLB) и "Челси" (АПЛ). С 2021 года Уолтер уже владел частью акций "Лейкерс", но теперь получил полный контроль над клубом.

Семья Бассов, управлявшая франшизой с 1979 года, сохранила около 15% акций. При этом Джини Басс продолжит исполнять обязанности президента команды и будет представлять клуб в советах НБА.

Сделка стала ещё одним подтверждением стремительного роста рыночной стоимости спортивных клубов. До этого рекорд принадлежал "Бостон Селтикс", проданному ранее в 2025 году за $6,1 миллиарда.

Марк Уолтер заявил о намерении сохранить традиции и наследие "Лейкерс", а также укрепить позиции клуба в Национальной баскетбольной ассоциации.