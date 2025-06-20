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Wildberries & Russ и РКФР подписали соглашение о сотрудничестве

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Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) и компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) заключили соглашение о стратегическом партнёрстве, направленное на развитие электронной коммерции, поддержку предпринимателей и расширение торговых связей между Кыргызстаном и Россией. Документ подписали председатель правления РКФР Артём Новиков и Роберт Мирзоян, Главный исполнительный директор РВБ.

Соглашение, заключенное в рамках Петербургского международного экономического форума, предусматривает сотрудничество в части поддержки малого и среднего предпринимательства Кыргызской Республики, создания условий для масштабирования местного бизнеса с использованием инструментов РВБ, а также совместное участие в проектах, направленных на развитие трансграничной электронной коммерции и соответствующей инфраструктуры. Усилия РВБ и РКФР направлены на расширение экспортных возможностей и ускорение роста местных компаний.

Роберт Мирзоян отметил: "Инвестиции в инфраструктуру позволят оптимизировать логистику, сократить сроки доставки и снизить издержки для поставщиков, а современные цифровые решения упростят трансграничную торговлю и в целом будут работать на благо онлайн-коммерции в Кыргызстане. Мы рады, что наш партнер РКФР готов поддержать такие инициативы через инструменты проектного финансирования и идти совместно с нами в развитие e-commerce в Кыргызстане".

Кроме того, в рамках соглашения РВБ планирует реализовать программы по поддержке женского предпринимательства. Партнёрство с РКФР позволит упростить доступ к финансированию, обучению и программам развития компетенций для женщин-предпринимателей.

"Подписание этого соглашения – стратегический шаг для экономики Кыргызстана. Мы не просто говорим о цифровизации и росте экспорта, мы создаем для этого реальный, работающий инструмент. Теперь проекты, которые получают финансирование от РКФР, получают и прямой доступ к одной из крупнейших цифровых торговых платформ. Это открывает для наших производителей, от малого бизнеса до крупных предприятий, путь на рынки стран ЕАЭС", - подчеркнул Председатель Правления РКФР Артем Новиков.

Соглашение заключено в рамках реализации стратегии РКФР на 2023–2027 годы, направленной на модернизацию экономики, развитие интеграционных процессов в ЕАЭС и поддержку приоритетных направлений бизнеса.


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URL: https://www.vb.kg/447253
Теги:
Российско-кыргызский фонд развития
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