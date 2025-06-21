ПСЖ уступил "Ботафого" в КЧМ-2025

20 июня 2025 года на стадионе "Роуз Боул" в Пасадене (США) состоялся матч второго тура группового этапа клубного чемпионата мира-2025 между французским "Пари Сен-Жермен" и бразильским "Ботафого". Встреча завершилась победой бразильской команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 36-й минуте нападающим "Ботафого" Игорем Жезусом. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов остался в запасе и на поле не вышел.

После двух туров "Ботафого" возглавляет турнирную таблицу группы B, набрав 6 очков. "ПСЖ" и мадридский "Атлетико" имеют по 3 очка и занимают второе и третье места соответственно. Замыкает таблицу "Сиэтл Саундерс" без очков.

Следующий матч "ПСЖ" в турнире запланирован на ближайшие дни, и команде предстоит бороться за выход из группы.