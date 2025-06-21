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Месси вывел "Интер Майами" к исторической победе над "Порту"

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- Самуэль Деди Ирие
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В четверг, 20 июня 2025 года, "Интер Майами" одержал первую победу на клубном чемпионате мира, обыграв португальский "Порту" со счетом 2:1. Эта победа стала исторической - впервые команда MLS обыграла европейский клуб в официальном матче.

После того как "Порту" открыл счет с пенальти, реализованного Саму Агеховой, "Интер Майами" быстро отыгрался: Телко Сеговия забил гол в начале второго тайма, а затем Лионель Месси принес команде победу красивым голом с прямого свободного удара.

Для Месси этот гол стал 50-м в составе "Интер Майами" в 61-м матче. Опыт и мастерство аргентинского форварда вместе с другими звездами команды помогли удержать преимущество и оформить историческую победу.


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URL: https://www.vb.kg/447256
Теги:
футбол, Португалия
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