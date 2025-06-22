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Джошуа планирует возвращение с боем против Уайлдера

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- Самуэль Деди Ирие
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Британский тяжеловес Энтони Джошуа планирует вернуться на ринг в конце этого года после перерыва, связанного с поражением от Даниэля Дюбуа в сентябре 2024-го и операцией на локте.

В числе возможных соперников - бывший чемпион Деонтей Уайлдер, который готовится к бою с Тайреллом Херндоном. Промоутер Джошуа Эдди Хирн подтвердил, что рассматривает проведение боя с Уайлдером осенью или зимой 2025 года.

Кроме того, рассматриваются варианты с такими бойцами, как Джаред Андерсон, Агит Кабаэль и Эфе Ажагба. По словам Хирна, следующий поединок станет определяющим для дальнейшей карьеры 35-летнего Джошуа, который может завершить карьеру уже в 2026 году.

Также в боксерском календаре стоит отметить скорый реванш Криса Юбанка-младшего с Конором Бенном, который может пройти в конце сентября или начале октября.


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URL: https://www.vb.kg/447260
Теги:
бокс
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