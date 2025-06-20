КПЛ-2025: "Мурас Юнайтед" и "Алай" лидируют

21 июня в городах Ош и Бишкек пройдут первые матчи 13-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги сезона 2025 года. Этот тур завершит первый круг соревнований.

По итогам 12-го тура турнирную таблицу возглавляет "Мурас Юнайтед" с 29 очками, на втором месте находится "Алай" из Оша (27 очков). Следом идут "Барс" с 26 очками, а также "Абдыш-Ата" и "Дордой", набравшие по 25 баллов.

В чемпионате участвуют 14 команд, которые борются за главный титул страны.

Расписание ключевых матчей 13-го тура:

21 июня:

Озгон - Азиягол (стадион им. А. Суюмбаева, Ош, 20:00)

Бишкек Сити - Алай (УТБ "Мурас Юнайтед", Бишкек, 20:00)

22 июня:

Мурас Юнайтед - ОшМУ (стадион "Курманбек", Джалал-Абад, 20:00)

Кыргыз Алтын - Талант (стадион "Манас", Кара-Балта, 20:00)

2 июля:

Илбирс - Алга (20:00)

3 июля:

Дордой - Нефтчи (20:00)

Абдыш-Ата - Барс (стадион "Нитро Арена", Кант)

Фанаты футбола ожидают ярких матчей и продолжения борьбы за чемпионство. Следите за обновлениями и результатами на официальном сайте КПФЛ.