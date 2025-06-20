КПЛ-2025: "Мурас Юнайтед" и "Алай" лидируют

21 июня в городах Ош и Бишкек пройдут первые матчи 13-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги сезона 2025 года. Этот тур завершит первый круг соревнований.
По итогам 12-го тура турнирную таблицу возглавляет "Мурас Юнайтед" с 29 очками, на втором месте находится "Алай" из Оша (27 очков). Следом идут "Барс" с 26 очками, а также "Абдыш-Ата" и "Дордой", набравшие по 25 баллов.
В чемпионате участвуют 14 команд, которые борются за главный титул страны.
Расписание ключевых матчей 13-го тура:
21 июня:
Озгон - Азиягол (стадион им. А. Суюмбаева, Ош, 20:00)
Бишкек Сити - Алай (УТБ "Мурас Юнайтед", Бишкек, 20:00)
22 июня:
Мурас Юнайтед - ОшМУ (стадион "Курманбек", Джалал-Абад, 20:00)
Кыргыз Алтын - Талант (стадион "Манас", Кара-Балта, 20:00)
2 июля:
Илбирс - Алга (20:00)
3 июля:
Дордой - Нефтчи (20:00)
Абдыш-Ата - Барс (стадион "Нитро Арена", Кант)
Фанаты футбола ожидают ярких матчей и продолжения борьбы за чемпионство. Следите за обновлениями и результатами на официальном сайте КПФЛ.