Мусороперерабатывающий эавод на Иссык-Куле простаивает из-за бюрократии

В селе Ак-Суу Иссык-Кульской области на грани остановки оказался мусороперерабатывающий завод "Жаз-Трэвел". Причина - нехватка сырья. При том, что мусор вокруг, казалось бы, валом. Об этом нашему изданию сообщил владелец предприятия Канат Тойчубеков.

По его словам, он уже не первый год пытается добиться разрешения на покупку пластиковых отходов на местном мусорном полигоне.

- Мы неоднократно обращались к руководству области и мэрии Каракола с просьбой допустить нас к работе на полигоне. Частные пункты приема платят за пластик по 15 сомов за килограмм. Мы готовы платить дороже. Разве это не выгодно властям? - задается вопросом предприниматель.

Сейчас предприятие, выпускающее из пластиковых отходов сетчатые мешки и поливочные шланги, работает на минимуме - не хватает сырья.

- Мы установили в Караколе специальные объемные корзины для раздельного сбора, скупали пластик у населения, но этого недостаточно. Завод практически простаивает, - говорит Тойчубеков.

Ситуация, по мнению бизнесмена, требует срочной реакции со стороны властей. В противном случае, вместо переработки отходы снова окажутся на свалках, а предприятие, созданное с перспективой экобизнеса, может попросту закрыться.