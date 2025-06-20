Режиссура талантов меняет подходы к креативному управлению

Молодая режиссер Айпери Усманова из Средней Азии раскрывает секреты эффективного управления в сфере медиа-образования

Мир медиа постоянно трансформируется, открывая новые возможности для тех, кто умеет не только генерировать творческие идеи, но и превращать их в работающие проекты. Креативные индустрии, включающие кино, видеопроизводство и визуальные искусства, становятся важным двигателем мировой экономики. По данным ЮНЕСКО, этот сектор является одним из самых быстрорастущих в мире, составляя около 3% глобального ВВП с перспективой роста до 10% в ближайшее десятилетие.

В этом контексте особый интерес представляет опыт профессионалов из развивающихся стран, которые формируют новые подходы к креативному производству и образованию с учетом локальных особенностей и глобальных тенденций. Среди таких новаторов выделяется режиссер и креативный продюсер из Кыргызстана Айпери Усманова, чьи достижения в сфере кино и видеопроизводства, а также инновационный управленческий опыт в компаниях Interwork Exchange и Lights Creative Academy заслуживают особого внимания. Ее подход к интеграции творческих процессов с практико-ориентированным образованием и социально значимыми проектами демонстрирует, как талантливые профессионалы формируют будущее медиаиндустрии в Центральной Азии.

От камеры к управлению творчеством

Много ли вам знакомо людей, которые, начав с ассистентской работы, уже через несколько лет руководят творческими процессами в заметных компаниях? История Айпери начинается в 2017 году с позиции помощника оператора в MEDIA STAR STUDIO. Именно там сформировалось ее убеждение, что настоящий профессионал должен разбираться как в технической, так и в творческой стороне процесса. Это подтолкнуло ее к выбору образования в области коммуникаций и кино в Кыргызско-Турецком университете Манас, который она успешно окончила в 2020 году.

"Работая на съемочных площадках, я видела, как часто возникает разрыв между творческой задумкой и ее реализацией. Мне стало понятно, что в нашей индустрии крайне важно уметь соединять теорию с практикой, идеи с конкретными шагами", – рассказывает Айпери, вспоминая о своем первом опыте в профессии.

Перемены в IWEX

2019 год стал поворотным в карьере Айпери. Компания Interwork Exchange (IWEX), занимающаяся международными обменами и креативными проектами, предложила ей должность креативного директора. Задача оказалась необычной: вывести творческие процессы компании на новый уровень и укрепить ее позиции на рынке.

В течение года работы Айпери перестроила подход к созданию рекламных материалов, придав им не только коммерческое, но и социальное направление. Она внедрила систему, в которой каждый проект оценивался с двух сторон: насколько эффективно он решает бизнес-задачи и какую пользу приносит обществу. Видеоролики, созданные под ее руководством, выделялись на фоне конкурентов своей аутентичностью и глубиной, что привлекло новых клиентов и повысило узнаваемость бренда.

"Когда я пришла в IWEX, там делали стандартную рекламу, которая не выделялась. Мне хотелось, чтобы у каждого нашего проекта был свой характер, чтобы он рассказывал историю, затрагивал что-то важное. Мы начали создавать контент, который не только продает, но и заставляет задуматься", – делится Айпери своим опытом работы в компании.

Новый этап: Lights Creative Academy

После успешного опыта в IWEX перед Айпери встала новая задача – возглавить Lights Creative Academy, образовательный проект в сфере медиа и дизайна. В 2020 году, приняв предложение стать исполнительным директором академии, она столкнулась с проблемой, знакомой многим образовательным учреждениям региона: студенты получали знания, которые не всегда соответствовали требованиям современной индустрии.

"Я помню свой первый день в академии. Разговаривала со студентами и поняла, что многие из них боялись своего первого рабочего дня – они не представляли, как применить полученные знания в реальной работе. А ведь для творческих профессий практика – это все", – вспоминает Айпери.

Это наблюдение стало отправной точкой для серьезных преобразований. Усманова решила превратить академию в место, где теория и практика существуют не параллельно, а сливаются в единый образовательный процесс.

Образование нового формата

"А что, если мы будем учить студентов на реальных проектах?" - с этого вопроса началась образовательная революция в Lights Creative Academy. Айпери предложила кардинально новый подход: вместо абстрактных учебных заданий студенты работали над настоящими заказами под руководством практикующих специалистов.

Учебный день в академии стал напоминать рабочий день в продакшн-студии. Утром – брифинг и обсуждение проекта, днем – практическая работа, вечером – разбор результатов и теоретическое осмысление. Студенты учились не только техническим навыкам, но и коммуникации с клиентами, планированию бюджета, работе в условиях жестких сроков.

Отдельной заботой Айпери стало создание равных возможностей для всех учащихся. В Центральной Азии доступ к креативному образованию часто ограничен географическими и социальными барьерами. Усманова целенаправленно работала над тем, чтобы академия стала местом, где каждый – независимо от происхождения и начальной подготовки – мог раскрыть свой творческий потенциал.

"Один из наших студентов пришел из отдаленного региона, с минимальными навыками. Через полгода он создал свой первый короткометражный фильм, который показали на местном телевидении. Видеть такие трансформации – вот что давало мне ощущение, что мы на правильном пути", – делится Айпери.

Реальные результаты

Изменения, внесенные Айпери, быстро принесли плоды. Академия стала заметным игроком на образовательном рынке Кыргызстана, а ее выпускники перестали бояться первого рабочего дня – они были к нему полностью готовы. Нередко студенты получали предложения о работе еще до окончания обучения – работодатели оценили практический подход и актуальные навыки, которые демонстрировали учащиеся.

"Мы стали получать звонки от продакшн-студий и рекламных агентств. Они спрашивали: "У вас есть выпускники? Нам нужны такие специалисты". Это было лучшим подтверждением того, что мы движемся в верном направлении", – говорит Айпери.

Интересно, что параллельно с управленческой работой Усманова продолжала развиваться как режиссер. В перерывах между административными задачами она работала над собственными фильмами, затрагивающими важные социальные темы и получившими признание на фестивалях. Этот непрерывный творческий опыт помогал ей лучше понимать потребности студентов и эволюцию индустрии.

Кинематографический путь

Несмотря на управленческую деятельность, основная идентичность Айпери – это режиссер и автор. Её режиссёрский почерк формировался в работе над несколькими значимыми проектами, среди которых особое место занимает социальная драма "Девочка", исследующая гендерные аспекты через историю юной героини из провинции.

Фильм, снятый в 2021 году, получил признание как зрителей, так и профессионального сообщества. На фестивале "Кыргызстан – страна короткометражных фильмов" картина была удостоена приза зрительских симпатий, а на международном кинофоруме "Умут" получила специальное упоминание жюри. Также работа была отобрана в программу Kazan International Muslim Film Festival, что стало важным шагом в международном продвижении.

"Для меня "Девочка" – это больше, чем просто фильм, – рассказывает Айпери. – Это попытка показать проблему глазами персонажа, который обычно остается немым в нашем обществе. Я старалась создать не просто визуальное высказывание, а пространство для эмоционального переживания и рефлексии".

Взгляд в будущее

Ответ на вопрос "Что дальше?" всегда включает три направления: режиссура, образование и социальные инициативы. В творческих планах – создание фильма об опыте мигрантов, теме, которая ей особенно близка и актуальна для Центральной Азии.

"Это история о людях, которые находятся между двумя мирами, ищут себя и свою идентичность. Мне кажется, сейчас самое время рассказать эту историю", – делится Айпери своими творческими замыслами.

В образовательной сфере она планирует запустить авторский курс по визуальному сторителлингу, ориентированный специально на женщин-режиссеров из стран Центральной Азии.

"В нашем регионе женщинам часто сложнее пробиться в киноиндустрию. Я хочу создать пространство, где они смогут найти свой голос и поддержку", – поясняет Усманова.

Третье направление связано с созданием платформы поддержки для представителей креативных индустрий с миграционным опытом. Айпери надеется, что ее проект поможет талантливым людям преодолеть бюрократические и культурные барьеры, с которыми они сталкиваются в новой среде.