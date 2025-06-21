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Кыргызстан и Беларусь активизируют межпарламентское сотрудничество

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- Назгуль Абдыразакова
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В Минске состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрбола Султанбаева с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, стороны отметили активизацию кыргызско-белорусского взаимодействия на всех направлениях двустороннего сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Эрбол Султанбаев подчеркнул важность развития межпарламентских связей как важного элемента народной дипломатии. В данном контексте было предложено рассмотреть возможность проведения форума регионов Кыргызстана и Беларуси.

Со своей стороны, председатель парламента Беларуси поддержала предложение по расширению межрегиональных контактов, учитывая, что Совет Республики является органом территориального представительства.

В ходе встречи также отдельное внимание было уделено реализации совместных кооперационных проектов в сельском хозяйстве и промышленности.


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URL: https://www.vb.kg/447267
Теги:
Беларусь, посольство, сотрудничество, Кыргызстан, МИД
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