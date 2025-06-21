Нарушают бесплатные роды по ОМС? Узнайте, куда жаловаться

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напоминает: роды и лечение беременных женщин в Кыргызстане по полису ОМС оказываются бесплатно. Это касается как естественных родов, так и кесарева сечения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Каждая беременная при постановке на учет получает полис ОМС, который покрывает все медицинские услуги на весь срок беременности и год после родов - осмотры, лабораторные исследования, УЗИ и другие процедуры. Даже при осложнениях женщина не платит за госпитализацию и лечение, связанное с беременностью.

Если возникает необходимость в медицинской помощи, не связанной с беременностью (например, аппендицит), оплата производится по установленным правилам сооплаты.

ФОМС обращает внимание, что беременным нужно встать на учет до 12 недель беременности в Центр семейной медицины по месту жительства, получить бесплатный полис ОМС, обменную карту и направление врача для анализов и процедур.

В целях защиты прав граждан ФОМС призывает не допускать неформальных платежей и обращаться на круглосуточную горячую линию по номеру 113. Звонки со всех устройств бесплатны, а линия работает 24/7, обеспечивая оперативное рассмотрение обращений и взаимодействие с медучреждениями при нарушениях.