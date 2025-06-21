Делегация из Кепеза ознакомилась с потенциалом города Балыкчы

В городе Балыкчы был подписан меморандум о двустороннем сотрудничестве между мэрией Балыкчы и муниципалитетом Кепез города Анталья (Турция). Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, документ предусматривает развитие партнёрства в сферах туризма, здравоохранения, образования, экологии, инфраструктуры, сельского хозяйства и предпринимательства.

Соглашение стало частью визита официальной делегации Кепеза, прибывшей в Кыргызстан с 17 по 22 июня. Возглавил делегацию мэр Месут Кожагез. В составе – вице-мэр, депутаты местного собрания, а также Генеральный консул КР в Анталье Рустам Кошонов.

Цель визита – развитие межмуниципального сотрудничества и установление побратимских связей между двумя городами.

Во время пребывания в Балыкчы турецкая делегация ознакомилась с туристическим, инвестиционным и экономическим потенциалом региона. Состоялись встречи с мэром города, представителями бизнеса и муниципальных предприятий. Гости посетили культурный центр имени Чынгыза Айтматова, историко-культурный музей, солнечную электростанцию и другие объекты. Отдельное внимание уделили возможностям сотрудничества в области водоснабжения и озеленения.