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Делегация из Кепеза ознакомилась с потенциалом города Балыкчы

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В городе Балыкчы был подписан меморандум о двустороннем сотрудничестве между мэрией Балыкчы и муниципалитетом Кепез города Анталья (Турция). Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, документ предусматривает развитие партнёрства в сферах туризма, здравоохранения, образования, экологии, инфраструктуры, сельского хозяйства и предпринимательства.

Соглашение стало частью визита официальной делегации Кепеза, прибывшей в Кыргызстан с 17 по 22 июня. Возглавил делегацию мэр Месут Кожагез. В составе – вице-мэр, депутаты местного собрания, а также Генеральный консул КР в Анталье Рустам Кошонов.

Цель визита – развитие межмуниципального сотрудничества и установление побратимских связей между двумя городами.

Во время пребывания в Балыкчы турецкая делегация ознакомилась с туристическим, инвестиционным и экономическим потенциалом региона. Состоялись встречи с мэром города, представителями бизнеса и муниципальных предприятий. Гости посетили культурный центр имени Чынгыза Айтматова, историко-культурный музей, солнечную электростанцию и другие объекты. Отдельное внимание уделили возможностям сотрудничества в области водоснабжения и озеленения.


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URL: https://www.vb.kg/447272
Теги:
Балыкчы, Турция, сотрудничество, Кыргызстан
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