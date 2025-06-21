В Бишкеке прошел митинг-реквием, приуроченный ко Дню памяти и скорби

В парке имени Даира Асанова у памятника боевой славы прошёл митинг-реквием, приуроченный ко Дню памяти и скорби - годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, мероприятие собрало ветеранов, студентов, преподавателей одного из столичных вузов, представителей общественных организаций и городских структур.

Минутой молчания участники почтили память павших, а возложение цветов под звуки военного оркестра Национальной гвардии Кыргызской Республики стало символом благодарности за подвиг защитников и мирное небо над головой.

С речами выступили представители ветеранского движения, руководство вуза, городских и патриотических организаций.

Митинг-реквием стал живым напоминанием о трагических страницах истории, необходимости их осмысления и сохранения исторической правды.